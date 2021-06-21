إيران: رئيسي يؤكد أنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان" و"لا عقبات" أمام استعادة العلاقات مع الرياض

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إبراهيم رئيسي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 حزيران/يونيو 2021.

أكد إبراهيم رئيسي الإثنين في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجمعة، أنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان"، وذلك في رده على اتهامات غربية وحقوقية بأنه كان مسؤولا عن عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى. كما أعلن أن "لا عقبات" أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع السعودية وإعادة فتح سفارتي البلدين.

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أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الإثنين في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الجمعة، بأنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان"، في وقت تحمله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى.

وقال رئيسي الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأول بعد انتخابه "كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان"، مشيرا إلى "انتهاكات" للدول الغربية في هذا المجال.

وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب بأن "لا عقبات" أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وقال رئيسي "لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين"، في وقت تجري محادثات سعيا لتحقيق تقارب بين الدولتين الخليجيتين اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ مطلع 2016.

فرانس24/ أ ف ب

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