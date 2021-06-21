فيروس كورونا: إسرائيل تؤكد أن اللقاحات التي رفضها الفلسطينيون "صالحة تماما" للاستخدام

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن شحنة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي رفضها الفلسطينيون تحت ذريعة أن صلاحيتها شارفت على الانتهاء هي "صالحة بالكامل". وكانت إسرائيل قد أعلنت عن تسليم الفلسطينيين مليون جرعة من لقاح فايزر تنتهي صلاحيتها قريبا على أن يعيدها الفلسطينيون عندما يتسلمونها من المختبر الأمريكي. إلا أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أكد رفض حكومة بلاده "تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء" وأضاف بأنه "تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".

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شددت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت على أن شحنة لقاحات مضادة لكوفيد-19 رفض الفلسطينيون تسلمها بحجة أن صلاحيتها شارفت على الانتهاء هي "صالحة بالكامل".

وكانت الدولة العبرية قد أعلنت في وقت سابق عن اتفاق تنقل بموجبه إلى السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح فايزر تنتهي صلاحيتها قريبا، مقابل منحها "الكمية نفسها من الجرعات" عندما يتسلمها الفلسطينيون من المختبر الأمريكي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت إن اللقاحات التي قدمتها "صالحة تماما"، على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أقر الجمعة بأن صلاحيتها "على وشك الانتهاء"، بدون تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأضافت أن "وزارة الصحة الفلسطينية تسلمت لقاحات فايزر صالحة، وعليها تواريخ انتهاء صلاحية معلومة، ومتفق عليها وهذا يتماشى مع الاتفاق بين الجانبين".

والجمعة، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها مساء السبت من إسرائيل، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".

وأضاف ملحم أن "الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء"، مشيرا إلى أنه جرى تسلم 90 ألف جرعة من إسرائيل.

ولم يوضح المتحدث تاريخ انتهاء صلاحية اللقاحات، فيما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عبوات لقاح فايزر كتب عليها "حزيران/يونيو 2021".

في المقابل تلقى عدد قليل من الفلسطينيين لا يتجاوز عددهم 270 ألفا الجرعتين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأطلقت إسرائيل حملة تلقيح سريعة بعد تسلمها ملايين الجرعات من لقاحات فايزر، بحيث تلقى أكثر من 55 بالمئة من الإسرائيليين البالغ عددهم 5,1 ملايين نسمة جرعتي اللقاح.

فرانس24/ أ ف ب

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