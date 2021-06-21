وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل منذ تطبيع العلاقات

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يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، في مؤتمر صحفي بالكنيست بالقدس يوم 31 مايو/أيار 2021.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين بيانا رسميا تعلن فيه عن الزيارة الرسمية التاريخية المرتقبة والأولى من نوعها، التي سيقوم بها وزير الخارجية الجديد يائير لابيد لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما.

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين في بيان لها قيام وزير الخارجية يائير لابيد بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الأولى الرسمية منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الخارجية يائير لابيد سيقوم الأسبوع المقبل بأول زيارة رسمية تاريخية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات". وأضاف البيان "العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وتلقي بظلالها ليس فقط على البلدين وإنما على الشرق الأوسط بأكمله".

فرانس24/ أ ف ب

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