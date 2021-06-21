وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية بعد إعادة العلاقات بين البلدين

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سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود يقدم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في 21 حزيران/يونيو 2021

تسلم محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر الإثنين رسميا أوراق اعتماد سفير السعودية الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في كانون الثاني/يناير إثر قطيعة استمرت ثلاث سنوات. وكانت العلاقات بين الرياض والدوحة قد شهدت تحسنا منذ المصالحة الخليجية تجسد خصوصا باستئناف السفر الجوي بين الدولتين وإعادة فتح الحدود البرية.

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تسلم وزير خارجية قطر الإثنين رسميا أوراق اعتماد سفير السعودية، بعد أن أعادت الدولتان الخليجيتان العلاقات بينهما في كانون الثاني/يناير بعد خلاف مرير استمر ثلاث سنوات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تسلم الإثنين "نسخة من أوراق اعتماد" السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وبحسب الوكالة فإن وزير الخارجية تمنى "لسعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

ومنذ حصول المصالحة، اتُخذت خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.

وقطعت السعودية مع حليفاتها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 عقب اتهامها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر.

لكن في كانون الثاني/يناير اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

فرانس24/ أ ف ب

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