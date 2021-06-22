مصر: الشرطة توقف الشابة حنين حسام المؤثرة على "تيك توك" بعد إدانتها بـ"الاتجار بالبشر"

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اعتقلت الشرطة المصرية صباح الثلاثاء الشابة المؤثرة على تطبيق "تيك توك" حنين حسام وذلك بعد حكم صادر بحقها بالسجن 10 سنوات، بعد إدانتها بتهمة "الاتجار بالبشر". وكانت محكمة مصرية قد حكمت أيضا على شابة أخرى مؤثرة على "تيك توك" بالسجن ست سنوات.

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بعد إدانتها غيابيا الإثنين بتهمة "الاتجار بالبشر" ومعاقبتها بالسجن عشر سنوات، قامت الشرطة المصرية صباح الثلاثاء باعتقال الشابة المؤثرة على تطبيق "تيك توك" حنين حسام في حي شبرا مصر شمال القاهرة "تمهيدا لنقلها إلى النيابة العامة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت بسجن حسام ومودة الأدهم بعد إدانتهما بتهمة "الاتجار بالبشر"، بعد 6 أشهر من تبرئتهما من قضية اتهمتا فيها بالتعدي على قيم المجتمع، على مقاطع فيديو نشرتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي واعتبرتها السلطات فاضحة.

وأفاد صابر سكر محامي مودة الأدهم أن محكمة جنايات القاهرة قررت "معاقبة مودة بالسجن ست سنوات، بقي لها فقط الطعن بالنقض في الحكم".

وتابع المحامي: "أما حنين حسام فحكم عليها بعشر سنوات سجن غيابيا كحكم تهديدي لعدم حضور جلسات المحاكمة"، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر بالقضية حال حضورها.

"أنا لم أفعل شيئا"

ونشرت حنين ليل الإثنين مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثت فيه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت باكية وقد ظهر عليها الإعياء: "10 سنوات! أنا لم أفعل شيئا حرام كل ذلك، لقد تم سجني 10 أشهر ولم أتكلم ثم تم الإفراج عني لأرى الناس مجددا. لماذا تريدون سجني مرة أخرى".

تهم التعدي على "القيم والمبادئ الأسرية"

تجدر الإشارة إلى أن اعتقال حنين في المرة الأولى أتى وهي لم تكن قد بلغت العشرين من عمرها في نيسان/أبريل 2020 بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمتتبعيها البالغ عددهم 1,3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعدها بشهر واحد، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اُعتبرت فاضحة.

وكلاهما من بين عشر نساء مؤثرات ألقي القبض عليهن في عام 2020 بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في الدولة المحافظة.

من جهتها، استنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر حكم محكمة بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (حوالي 6400 دولار) على امرأة وابنتها "تحت دعاوى التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الدعارة" بسبب عرضهما فيديوهات على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ودعت المؤسسة الحقوقية المستقلة على موقعها الرسمي "لوقف الملاحقات القانونية للسيدات على خلفية نشر محتوى على الإنترنت".

فرانس24/ أ ف ب

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