الرئيس المصري يعين سفيرا لدى قطر بعد المصالحة الخليجية

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أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين سفير لدى قطر، بعد سحبه في 5 يونيو/حزيران 2017، مع اندلاع الأزمة الخليجية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن انضمت مصر للسعودية وحلفائها في المنطقة في إعلان خطوات لإنهاء الخلاف مع قطر في يناير/ كانون الثاني.

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ذكرت الجريدة الرسمية المصرية الأربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين سفيرا لدى قطر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت مصر للسعودية وحلفائها في المنطقة في إعلان خطوات لإنهاء الخلاف مع قطر في يناير/ كانون الثاني.

وسحبت القاهرة سفيرها من الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، فور اندلاع الأزمة الخليجية.

فرانس24/ رويترز

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