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"قعر جهنم" وأساطير الجنّ في اليمن

بئر برهوت أو "قعر جهنم" في اليمن © أ ف ب

يحيط الغموض بالحفرة العميقة التي تعرف باسم "بئر برهوت" أو "قعر جهنم" الواقعة على الحدود بين العاصمة اليمنية صنعاء وسلطة عمان. ويعتقد اليمنيون أن هذه البئر "سجن الجن" ويخافون الاقتراب منها أو حتى التحدث عنها. وحاول العلماء فك لغز هذه البئر وما بها من رائحة كريهة ولكن مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية صلاح بابحير وصف الأمر "بالغريب" وقال إن فريقه زار الموقع ووصل إلى عمق يفوق 50-60 مترا من البئر لكنهم لاحظوا في داخلها أشياء ورائحة غريبة لم يعرفوا ماهيتها.