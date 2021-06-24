البنتاغون يعلن عن فشل إيران في إطلاق قمر اصطناعي إلى مدار الأرض

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء عن فشل إيران في إطلاق قمر اصطناعي إلى مدار الأرض في منتصف يونيو/حزيران الجاري، مشيرة إلى أن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى تنفيذ محاولة إطلاق جديدة قريبا، وهو ما نفته طهران.

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قال البنتاغون الأربعاء إن إيران قد فشلت في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء في منتصف يونيو/حزيران الجاري، مشيرا إلى أنها تنوي تكرار هذه المحاولة قريبا، معلومات نفتها طهران.

وتضمن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يوريا أورلاند أن "القيادة الفضائية الأمريكية على علم بفشل إطلاق الصاروخ الإيراني في 12 يونيو/حزيران" من مركز سمنان الفضائي الواقع على مسافة 300 كلم إلى الشرق من طهران.

@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard — Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) April 25, 2020

لكن لم ترد أي توضحيات حول أسباب فشل عملية الإطلاق، فيما نفت إيران صحة التقرير الذي أوردته شبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأمريكية، وشددت على أن القمرين الصناعيين المشار إليهما لا يزالان على الأرض.

وفي السياق، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن "القمرين ناهيد وبارس موجودان في منظمة الفضاء". مضيفا "شاهدت اليوم تقريرا يتحدث عن عملية إطلاق حصلت قبل 10 أيام".

برای پیشرفت در فضا از کشوری اجازه نمی‌گیریم، از تحریم و ادامه آن استقبال نکرده و نمی‌کنیم اما معطل دیگران هم نمانده و نمی‌مانیم — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) June 23, 2021

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن خبراء في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري في كاليفورنيا قولهم، إن صورا التقطها أقمار اصطناعية لمركز سمنان الفضائي تشير إلى أن عملية إطلاق جديدة ستجرى في المستقبل القريب.

وأظهرت صور التقطتها شركة "بلانيت لابز" للقطات الفضائية في 19 يونيو/حزيران و20 منه، خزانات وقود وعربات دعم تبدو جاهزة لعملية الإطلاق، وفق تصريحات خبراء معهد ميدلبري لشبكة "سي.ان.ان".

وفي السياق، قال أورلاند إن آخر عملية إطلاق إلى الفضاء لإيران تعود إلى أبريل/نيسان 2020، وضعت فيها الجمهورية الإسلامية القمر الاصطناعي الصغير "نور-1" في مدار الأرض.

إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا منذ البدء إلى أن القمر الاصطناعي يواجه مشاكل على ما يبدو. وشدد أورلاند ههنا على أن مشاهدات البنتاغون أظهرت أن القمر الاصطناعي "لا يمكن التحكم به وغير قابل للتشغيل".

فرانس24/ أ ف ب

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