دعوات أوروبية وأمريكية للتحقيق في ظروف وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

دانت قوى غربية ومنظمات دولية وفاة الناشط المعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات أثناء احتجازه في الضفة الغربية من قبل الأجهزة فيما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بتحقيق مستقل في ظروف الوفاة. فيما خرجت مظاهرة غاضبة في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى حد المطالبة بـ"إسقاط النظام".

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توالت ردود الفعل الدولية والحقوقية المنددة بوفاة الناشط المعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وعبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن "صدمتها وحزنها" لوفاة بنات، وطالبت بإجراء "تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا".

أما منسق الأمم المتحدة الخاص بالشرق الأوسط تور وينسلاند فدعا إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاته ومحاسبة المسؤولين، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق "مستقل وشفاف".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من وفاة الناشط وإن لديها "مخاوف جديةً بشأن القيود من جانب السلطة الفلسطينية على حرية الفلسطينيين في التعبير وبشأن مضايقة نشطاء في المجتمع المدني".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق "شفاف وفعال ومستقل وحيادي" في وفاة بنات التي قالت إنها أثارت "قلقها الشديد".

ونقلت المنظمة عن محامي عائلة بنات ويدعى شاكر طميزي أن "ساعة مرت ما بين اعتقال نزار بنات ووفاته".

وطالبت مؤسّسات حقوقية فلسطينية بالتحقيق في ظروف وفاة بنات، فيما اشتعلت منصة فيس بوك بمنشورات تنتقد السلطة الفلسطينية بسبب وفاته.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان "حسب إفادات شهود عيان وأفراد من العائلة كانوا معه، تمّ الاعتداء عليه بالضرب والرش بالغاز أثناء اعتقاله".

وكان بنات توفي بعد ساعات على توقيفه الخميس على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في حين تحدثت عائلته عن"اغتيال" وأكد تقرير طبي تعرضه للضرب.

وكان محافظ الخليل جبرين البكري قال في بيان إن قوة من الأجهزة الأمنية اعتقلت بنات فجر الخميس، موضحا "خلال ذلك، تدهورت حالته الصحية، وفورا تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتمت معاينته من أطباء، فتبيّن أنه متوفّ".

وكان نزار بنات (43 عاما) من أشد المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن قبل حوالي شهرين تعرض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وروى قريبه حسين بنات الذي كان حاضرا لدى اعتقاله في بلدة دورا القريبة من الخليل أن "قوة أمنية داهمت المنزل وضربته بهراوات على رأسه بمجرد استيقاظه".

وقال عمار بنات، ابن عم نزار، في مقابلة إذاعية إنّ عناصر القوة "سَحَلوه وضربوه أثناء جره إلى سيارة الاعتقال، وقاموا بشتمه وإهانته، وكانت الدماء تسيل منه".

"إسقاط النظام"

وخرج مئات الفلسطينيين الخميس إلى الشارع في رام الله والخليل مسقط رأس بنات احتجاجا على وفاته، مطالبين بـ"إسقاط النظام".

وشارك في الاحتجاج سياسيون وحقوقيون وناشطون شباب.

ورفع المحتجون الذين حاولوا الوصول إلى "المقاطعة"، مقر القيادة الفلسطينية قبل أن تلقي قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاههم، لافتات كتب على إحداها "لا للرواية البوليسية"، ورددوا هتافات منددة بالسلطة الفلسطينية.

وأصيب أحد المحتجين بقنبلة غاز في وجهه نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال محتجون لوكالة الأنباء الفرنسية إنهم بصدد تنظيم احتجاج دائم في وسط مدينة رام الله قرب مقرّ عبّاس "حتى يتم التغيير الشامل في عمل السلطة".

دعوات للتظاهر في الضفة الغربية 02:59

ووُجّهت دعوات لاحتجاجات مماثلة على وفاة بنات مساء الخميس، وكذلك في مدينة نابلس، رغم إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادثة.

وقال اشتية عبر فيس بوك، إن اللجنة ستبدأ "فورا البحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات".

وحملت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة "رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات".

وعلق الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب الذي شارك في التظاهرة الاحتجاجية قائلا إن "الأمور باعتقادي ستتدهور أكثر لأن المجتمع الفلسطيني لم يعد يتحمل كثيرا إخفاقات السلطة الفلسطينية".

ورأى أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين سيؤجج الأمور أكثر".

والثلاثاء احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الناشط عيسى عمرو فترة وجيزة على ما أكد بعد نشره تصريحات تنتقد الاعتقالات السياسية عبر صفحته على فيس بوك.

وأظهر استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث المسحية في وقت سابق هذا الشهر أن 84 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية فاسدة.

فرانس24/ أ ف ب

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