العراق يندد بالضربات الأمريكية على أراضيه ويعتبرها "انتهاكا سافرا" لسيادته

طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز لايتينغ II أف 35 في ولاية يوتا الأمريكية، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت أراضيه الأحد "اعتداء سافرا لسيادة العراق". ويأتي ذلك عقب إعلان واشنطن شن غارات جوية موجهة استهدفت فصائل عراقية مدعومة من إيران.

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ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين بالضربات الأمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران معتبرا أنها "انتهاك سافر لسيادة العراق".

وتضمن بيان صادرعن مكتبه "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات داعيا إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله".

والأحد أعلنت واشنطن أنها شنت غارات جوية موجهة استهدفت "منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران" على الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية.

بدوره أعلن الحشد الشعبي العراقي في بيان الاثنين مقتل عدد من مقاتليه في ضربات نفذتها الولايات المتحدة، قال الحشد إنها "استهدفت مقرات اللواء الرابع عشر" على الحدود العراقية السورية.

وتعتبر هذه الضربات الجوية ثاني هجوم أمريكي من نوعه على فصائل مدعومة من إيران في سوريا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وتجدر الإشارة أن هذه الضربات استهدفت منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة بموقعين في سوريا وموقع واحد في العراق. وأفاد المتحدث باسم البنتاغون "تم اختيار هذه الأهداف لأن هذه المنشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران تشارك في هجمات بطائرات بلا طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

فرانس24/ أ ف ب

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