وزير الخارجية الإسرائيلي في أول زيارة رسمية للإمارات لافتتاح سفارة وقنصلية بلاده

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يقوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيفتتح خلال هذه الزيارة الأولى من نوعها والتي تستمر يومين السفارة في أبوظبي وقنصلية عامة في دبي ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو. وكان من المفروض أن يزور رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الإمارات في آذار/مارس الماضي غير أن خلافا مع الأردن حول دخول مجاله الجوي حال دون ذلك.

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بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء زيارة لمدة يومين إلى الإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين العام الماضي.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية، وهي أول سفارة للدولة العبرية في بلد خليجي، والقنصلية في إمارة دبي، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية "ينطلق وزير الخارجية يائير لابيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة من نوعها".

ونشر لابيد بعد دقائق على ذلك في تغريدة صورة له في طائرة مع التعليق التالي "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/سبتمبر 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في آذار/مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على هذه الخطوة. إلا أن "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.

وكان قد سبق لنتانياهو الذي حل مكانه في رئاسة الحكومة نافتالي بينيت، أن أرجأ في شباط/فبراير زيارة للإمارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع الدولة العبرية في الفترة الأخيرة أيضا، بسبب قيود السفر المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.

فرانس 24 / أ ف ب

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