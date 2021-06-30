إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تتطلعان إلى بناء استراتيجية اقتصادية ذات آفاق واعدة

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بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، يقوم وزير خارجية الدولة العبرية يائير لابيد بزيارة، هي الأولى من نوعها، إلى أبوظبي ليومين، ويبحث خلالها آفاق التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين. وأعلن لابيد في دبي الأربعاء عن سعي بلاده لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، وذلك بعد افتتاحه قنصلية في الإمارة الخليجية الثرية التي تبحث عن شركاء تجاريين جدد، وكان دشن الثلاثاء في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج.

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جعل العلاقة الجديدة التي تربط تل أبيب بأبوظبي أكثر متانة وبناء استراتيجية اقتصادية مشتركة تعود بالنفع على البلدين فضلا عن تثبيت سياسة التعاون في جميع المجالات... هذه هي أبرز الملفات التي تحدث عنها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء في دبي، معلنا عن رغبة الدولة العبرية في توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الإمارات، وذلك بعيد افتتاحه قنصلية بلاده في الإمارة الخليجية الثرية الباحثة عن شركاء تجاريين جدد.

وكان لابيد دشن الثلاثاء في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، في زيارة هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ التوقيع في البيت الأبيض على الاتفاق التاريخي.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي في المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في أحد المراكز المالية في دبي "سبب وجودي هنا هو أننا نريد توسيع الاتفاقيات، نريد توقيع المزيد من الاتفاقيات".

وأضاف "سنوقع المزيد من الاتفاقيات في تموز/يوليو في إسرائيل. لذلك ستتوسع العلاقات". وأضاف "في مرحلة ما، سيكون الهدف الانتقال من الحكومات، إلى الأعمال التجارية، ثم إلى الناس".

بناء استراتيجية اقتصادية وتجارية بين أبوظبي وتل أبيب

كانت الإمارات العام الماضي أول دولة خليجية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها البحرين ثم المغرب والسودان. ما فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا في الشرق الأوسط.

وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وخصوصا دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

ووقعت الدولتان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة وإعفاء المواطنين من التأشيرات وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت نائبة رئيس بلدية القدس وأحد مؤسسي مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي فلور حسن ناحوم "إن العلاقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل تقدر حاليا بنحو نصف مليار دولار".

"القنصلية هي مكان للحياة والحوار بين الشعبين"

لكن قمع التظاهرات في القدس الشرقية المحتلة، ثم الغارات الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا، دفعت كلها الشركاء العرب الجدد للدولة العبرية إلى إدانتها علنا.

وقال لابيد في المؤتمر الصحفي "بالطبع، تضع السياسة عبئا على كل شيء. ما نحاول القيام به هو دفع القوى الإيجابية في الشرق الأوسط وفي كل مكان آخر من أجل جعل منطقتنا أكثر نجاحا وأكثر ازدهارا"

وخلال قص شريط افتتاح القنصلية في الإمارات، اعتبر لابيد أن القنصلية "ليست رمزية، إنها مكان للحياة، السياحة، الأعمال، حوار بين شعبين موهوبين يستطيعان ويريدان أن يساهم كل منهما في ازدهار الآخر".

وتابع "إنه مركز للتعاون. مكان يرمز إلى قدرتنا على التفكير معا، للتطور معا".

تبادل حر للسلع والخدمات

وقبيل افتتاح القنصلية، زار لابيد الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الإمارة لمدة ستة أشهر بدءا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان التقى لابيد في أبوظبي مساء الثلاثاء ووقعا اتفاقا يتصل بالتعاون الاقتصادي والتجاري ويلحظ "تبادلا حرا للسلع والخدمات". ويحتاج الاتفاق إلى موافقة حكومتي البلدين ليدخل حيز التنفيذ.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة "لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية". كما أعرب الجانبان عن "تطلعهما لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، وقد بدأت المناقشات في هذا الصدد".

صعوبات في الطريق

كما قررا "العمل معًا من أجل تمكين السفر الخالي من الحجر الصحي بين البلدين للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا... وسيعمل الجانبان على صياغة آلية مقبولة للطرفين ليتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن".

ينتمي لابيد لتيار الوسط وقد هندس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الجديد الذي أنهى أكثر من عقد لبنيامين نتانياهو على رأس الحكومة.

وسعى لابيد إلى الابتعاد عن سياسات رئيس الوزراء السابق، وقال الإثنين إن حكومة نتانياهو قامت "بمغامرة مروعة" بالتركيز فقط على العلاقات مع الجمهوريين في واشنطن بدل العمل مع الديمقراطيين أيضا.

وتأتي زيارة لابيد في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

مخاوف حيال النووي الإيراني

كما تأتي الزيارة في وقت تجري إيران والدول الكبرى الست محادثات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني. وتتشارك إسرائيل ودول الخليج وبينها الإمارات المخاوف حيال الملف النووي وطموحات طهران الإقليمية.

وقال لابيد ردا على سؤال حول محادثات فيينا "إسرائيل قلقة بشأن "خطة العمل الشاملة المشتركة" الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني

وتابع "هناك ثلاثة خيارات، أفضلها اتفاق جيد يقضي بأن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والثاني العقوبات والضغوط القصوى، والثالث اتفاق سيء".

وعن تنسيق محتمل بين الدولة العبرية ودول الخليج حول إيران، فضّل لابيد عدم الرد وقال "سيتعيّن عليك العودة إلي بشأن هذا السؤال عندما أعود إلى إسرائيل، ولن أحرج أصدقائي هنا في الإمارات من خلال التعليق على إيران التي هي بالطبع جارة".

"هدف إسرائيل هو السلام في المنطقة"

كما قال عن احتمال إقامة علاقات مع السعودية "ما نريد القيام به هو أن نكون قادرين على توسيع اتفاقية (تطبيع العلاقات) في المنطقة بأكملها. ليس الأمر سهلاً كما يبدو، سيستغرق وقتًا". وأوضح "الكثير من الصعوبات في الطريق لكن هدف إسرائيل هو السلام في المنطقة والسلام مع جيرانها".

فرانس24/ أ ف ب

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