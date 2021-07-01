إيطاليا تسحب آخر جنودها من أفغانستان في إطار الانسحاب السريع لقوات حلف شمال الأطلسي

أعلنت إيطاليا إحدى أكثر القوى الغربية وجودا في أفغانستان، الأربعاء أنها استكملت عملية سحب آخر جنودها في إطار الانسحاب السريع لقوات حلف شمال الأطلسي متتبعة خطى نظيرتها الألمانية. ويبلغ عدد الجنود الإيطاليين الذين تم نشرهم على الأرض نحو 50 ألف جندي نشرتهم روما خلال عقدين من الصراع هناك. وبلغت الخسائر بين الجنود الإيطاليين 53 قتيلا و723 جريحا.

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قال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني في بيان الأربعاء إن بلاده استكملت عملية سحب آخر جنودها في إطار الانسحاب السريع لقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان. وذكر جويريني في بيانه "انتهت مهمة البعثة الإيطالية في أفغانستان مساء أمس (الثلاثاء) رسميا". وأضاف "لكن التزام المجتمع الدولي، بدءا بإيطاليا، تجاه أفغانستان لا يتوقف عند هذا الحد. سيستمر في أشكال أخرى من تعزيز التعاون إلى التنمية ودعم المؤسسات الجمهورية الأفغانية".

وغادرت آخر وحدة إيطالية قوامها بضع عشرات من الجنود هرات (غرب أفغانستان) ووصلت إلى مطار بيزا (غرب إيطاليا). وجرح 723 جنديا إيطاليا وقتل 53 من أصل 50 ألفا تم نشرهم خلال العقدين الماضيين في أفغانستان، بحسب الوزارة. و تُعد إيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وألمانيا من الدول الأكثر مشاركة في مهمة "الدعم الحازم" ووجودا في أفغانستان.

ونشرت هذه الدول ما مجموعة ستة آلاف من أصل 9592 عسكريا من 36 دولة أعضاء في الحلف الأطلسي أو شركاء له في إطار هذه المهمة. وكانت "الدعم الحازم" مهمة تدريب للقوات الأفغانية لتمكينها من ضمان أمن بلادها بعد رحيل القوات الأجنبية.

أعلن الحلف الأطلسي في 29 نيسان/أبريل، بعد 20 عاما من وجوده، بدء انسحاب قواته ما أثار شكوكا حول مصير أفغانستان الذي لا يزال رهينة أعمال العنف. وسبق أن سحبت دول تساهم بجنود أقل في المهمة مثل الدانمارك وإستونيا وإسبانيا قواتها.

فرانس24/ أ ف ب

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