اتفاق بين "الاتحاد للطيران" الإماراتية و"طيران العال" الإسرائيلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية ترفع شعار السلام وهي في طريقها لأبوظبي في 31 أغسطس/آب 2020.

بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى أبوظبي، انطلقت شركة "الاتحاد للطيران" الإمارتية و"طيران العال'' الإسرائيلية الخميس في تطبيق اتفاق تعاون يشمل الشراكة بالرمز في الرحلات الجوية بين البلدين. وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل تداعيات فيروس كورونا، في تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وخصوصا دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

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فيما تسعى الدولتان لجني ثمار تطبيع العلاقات، بدأت شركة "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني للإمارات و"طيران العال" الإسرائيلية الخميس تطبيق اتفاق تعاون يشمل الشراكة بالرمز وبرامج الولاء.

وستضيف "طيران العال" رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين اللتين تشغلهما "الاتحاد للطيران" بين أبوظبي وتل أبيب في الوقت الحالي، قبل أن تضيفه على وجهات أخرى في آب/أغسطس بينها أستراليا والهند والفلبين.

من جهتها، ستضيف "الاتحاد للطيران" رمزها على رحلات "العال" إلى 14 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية الخميس.

كما سيتمكن أعضاء برامج الولاء للشركتين من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكتيهما.

وكانت الإمارات العام الماضي أول دولة خليجية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها البحرين، ما فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا في الشرق الأوسط.

مكاسب اقتصادية

وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، في تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وخصوصا دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

ووقعت الدولتان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة.

وتهدف مذكرة التفاهم بين "الاتحاد للطيران" و"العال" أيضا إلى "استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان"، بحسب البيان.

فرانس24/ أ ف ب

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