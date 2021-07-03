أنباء متضاربة عن تعرض سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها لهجوم أثناء التوجه للإمارات

© أ ف ب/ أرشيف

صورة ملتقطة في 28 شباط/فبراير 2021 تظهر سفينة شحن إسرائيلية ترفع علم باهاماس "أم في هيليوس راي" في ميناء راشد في دبي.

ذكرت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران السبت أن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم شمال المحيط الهندي، فيما قالت قناة إخبارية إسرائيلية أن المسؤولين العسكريين في الدولة العبرية يحاولون التأكد مما إذا كانت إيران تقف وراء الهجوم. وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع حركة السفن أن السفينة التي رست آخر مرة في جدة تقف قبالة ساحل دبي.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت إيران تقف وراء هجوم ربما تعرضت له السبت سفينة شحن يشارك إسرائيليون في ملكيتها بينما كانت في طريقها من جدة إلى الإمارات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى وإن السفينة التي ربما أصيبت بصاروخ لم تلحق بها أي أضرار بالغة وواصلت رحلتها بعد الحادث.

وأضافت القناة أن السفينة تيندال مملوكة لشركة زودياك ماريتايم. وقال موقع الشركة على الإنترنت إن السفينة كانت تبحر تحت علم ليبيريا.

وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي. وتناولت وسائل الإعلام الإيرانية الحادث على نطاق واسع نقلا عن "الميادين" التي كانت من بين وسائل الإعلام الأولى التي بثت خبر الهجوم على سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية في أبريل/نيسان.

وحسب مصدر مطلع على أسطول زودياك ماريتايم فإن الشركة باعت السفينة قبل عدة أشهر.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع حركة السفن أن السفينة التي رست آخر مرة في جدة تقف الآن قبالة ساحل دبي.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك