إيران: محطة بوشهر النووية تعود إلى العمل بعد أسبوعين من التوقف

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محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران، في صورة مؤرخة 20 آب/أغسطس 2010.

أعلن محمود جعفري رئيس محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران عودة المحطة إلى العمل وإعادة ربطها بشبكة الكهرباء بعد توقف استمر لمدة أسبوعين. وأضاف جعفري بأنه "تم استئناف إنتاج الطاقة اعتبارا من الأحد". وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التي تشرف على محطة بوشهر، قد أعلنت ليل 20 حزيران/يونيو الماضي توقفها عن العمل مؤقتا بسبب "عطل فني". ومحطة بوشهر التي بنتها روسيا ودخلت إلى الخدمة في 2013 هي المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران.

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عادت محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران إلى العمل وأعيد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب "عطل تقني"، وفق ما أفاد رئيسها محمود جعفري ليل الأحد الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن جعفري، وهو أيضا نائب رئيس المنظمة الإيرانية، تأكيده أن العطل "تم إصلاحه بفضل جهود الخبراء والعاملين في المحطة".

وأتى توقف المحطة في وقت تجرى في فيينا مباحثات بين إيران وقوى دولية كبرى بشأن الاتفاق حول برنامج طهران النووي، تهدف إلى إحيائه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

وأشار إلى أنه أُعيد ربط بوشهر التي تبلغ قوتها ألف ميغاوات، بشبكة الكهرباء الوطنية و"تم استئناف إنتاج الطاقة اعتبارا من الأحد بعد ضمان سلامة تشغيل المحطة".

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التي تشرف على المحطة، أعلنت ليل 20 حزيران/يونيو وقفها عن العمل مؤقتا بسبب ما قالت إنه "عطل فني".

وفي حين لم تقدم المنظمة تفاصيل بشأن طبيعة هذا العطل، أوضحت في بيان منفصل بعد يومين من ذلك، أنه يتعلق بـ"المولّد الكهربائي" في المحطة.

وبوشهر هي المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، وتقع على سواحل الخليج في منطقة غالبا ما تشهد نشاطا زلزاليا وهزات أرضية.

وردا على سؤال بشأن توقف المحطة في حينه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الخطوة كانت مقررة مسبقا.

وأوضح "ستخرج المحطة عن الشبكة لبضعة أيام بسبب عطل تقني أو مسائل فنية"، مضيفا "هذا أمر روتيني للمحطات النووية ويحصل مرة أو مرتين سنويا".

وبنت روسيا المحطة الواقعة على سواحل الخليج، وهي مزودة بمفاعل تبلغ طاقته 1000 ميغاوات، ودخلت الخدمة في 2013.

فرانس 24 / أ ف ب

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