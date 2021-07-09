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العراق: مشروع ترميم جامع النوري الكبير يثير استياء في الموصل

جامع النوري الكبير في الموصل. © أ ف ب

بعد أربع سنوات على تفجير تنظيم "الدولة الإسلامية" لجامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة للموصل لا تزال إعادة إعمار المعلم بتمويل إماراتي في مراحلها الأولى. وسيتم استخدام قطع المسجد الأصلية في الترميم وسيتم إنشاء مبان جديدة صممها مهندسون مصريون وحصلوا على موافقة اليونسكو، ما أثار استياء في أوساط العراقيين الذين يعتبرون أن ذلك يشكل خيانة للطابع المعماري في الموصل إضافة إلى أنه يحجب المئذنة. تقرير عهد الكلاس، لوسيل واسرمان وجاك هيوسون.