وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن 88 عاما

أعلنت الرئاسة المصرية الجمعة وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر ناهز 88 عاما. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها وسام الكمال وأطلق اسمها على أحد محاور القاهرة.

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عن عمر يناهز 88 عاما، توفيت جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات إثر تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة، وقد نعتها الرئاسة المصرية الجمعة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي "تنعى رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرا قرارا بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

فرانس24/ رويترز

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