إيرانيون في المنفى يطالبون بمحاكمة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"

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متظاهرون يشاركون في احتجاج دعا إليه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضد النظام الإيراني أمام بوابة براندنبورغ في برلين في 10 يوليو/ تموز 2021.

تحت شعار "القمة العالمية لإيران الحرة"، احتشد السبت أنصار المعارضة الإيرانية في المنفى في برلين وأماكن أخرى للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الذي اتهموه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن انتخاب رئيسي كان بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين.

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للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي "لارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، تجمع السبت العديد من أنصار المعارضة الإيرانية في برلين وأماكن أخرى.

بعنوان القمة العالمية لإيران الحرة

وتجمع متظاهرون يلوحون بالأعلام عند بوابة براندنبرج في برلين وأماكن أخرى في إطار فعالية بعنوان القمة العالمية لإيران الحرة تضمنت خطابات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ورئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا.

وفي كلمتها، اتهمت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رئيسي بأنه المسؤول "التابع" عن مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن انتخاب رئيسي كان بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين.

إيران لم تعترف

لم تعترف إيران أبدا بعمليات الإعدام الجماعية ولم يتطرق رئيسي مطلقا إلى المزاعم حول دوره. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة، وأشادوا "بالقضاء" على المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية عام 1979.

وفي خطاب عبر الإنترنت، قال بومبيو إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت "في الحقيقة مقاطعة والنظام يعرف ذلك". وأضاف "هذه مسرحية مكشوفة للعالم كله".

وندد بومبيو برئيسي وقال إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اختاره "لإيذاء وترويع (المواطنين) والاستمرار في

السرقة والنهب" نيابة عن المؤسسة الدينية الحاكمة.

فرانس24/ رويترز

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