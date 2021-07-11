مصر: أحكام نهائية بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع وتسعة من قادة الجماعة

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عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يشير بعلامة "رابعة" خلف القضبان مع أعضاء آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في محكمة في ضواحي القاهرة، 21 أبريل / نيسان 2015.

أعلنت محكمة النقض المصرية الأحد تأييدها لأحكام نهائية تقضي بالسجن المؤبد على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وتسعة من قادة الجماعة، كان قد أدينوا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

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أيدت محكمة النقض المصرية الأحد الحكم الصادر في سبتمبر/ أيلول 2019 على عشرة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع، لتقضي بالسجن 25 عاما على بديع وتسعة من قادة الجماعة دينوا ب"اقتحام السجون" إبان ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وبرأت المحكمة ثمانية آخرين من قادة الجماعة المصنفة "إرهابية" في مصر وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 عاما. وأحكام محكمة النقض نهائية ولا يمكن الطعن بها.

قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد

والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 عاما هم، إضافة إلى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي ومصطفى الغنيمي ومحمود زناتي وحازم فاروق وابراهيم أبو عوف ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد وسعد الحسيني.

للمزيد- مصر: محكمة النقض تؤيد أحكاما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون من "الإخوان المسلمون"

وحوكم قادة الإخوان بتهمة اقتحام السجون بمساعدة عناصر من حركة حماس أثناء الثورة من أجل إطلاق سراح مسجونين من الجماعة وآخرين من حزب الله وحركة حماس.

ويأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 يونيو/ حزيران، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

ومن ضمن القياديين الذين حكم عليهم بالإعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاح الجيش المصري في العام 2013 بحكم الرئيس الراحل المنتمي إليها محمد مرسي.

فرانس24/ أ ف ب

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