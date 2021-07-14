الإمارات تدشن رسميا مقر سفارتها في إسرائيل بعد عام على تطبيع العلاقات

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والسفير الإماراتي محمد آل خاجة يتصافحان خارج مقر السفارة الإماراتية. تل أبيب في 14 يوليو/تموز 2021.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والسفير الإماراتي محمد آل خاجة يتصافحان خارج مقر السفارة الإماراتية. تل أبيب في 14 يوليو/تموز 2021. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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دشنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء بشكل رسمي مقر سفارتها في تل أبيب الكائن في مبنى البورصة الجديد، وذلك بعد أقل من عام على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات. وعبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال حفل الافتتاح عن أمله في أن يمتد اتفاق التطبيع إلى دول أخرى تسعى إلى السلام.

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افتتحت الإمارات الأربعاء رسميا وبعد أقل من عام على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، سفارتها في تل أبيب في مبنى البورصة الجديد. 

ويقع المقر في قلب المركز المالي لإسرائيل ما يعكس الدور الذي لعبه التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ نحو عام وحتى اليوم.

تغريدة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

وحضر الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ حفل افتتاح سفارة ثالث دولة وقعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع بلاده بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وإلى جانب الإمارات، وقعت كل من البحرين والمغرب والسودان اتفاقات مماثلة أثارت حفيظة الفلسطينيين. وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقيات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو. 

وندد الفلسطينيون بالاتفاقات الأخيرة بين دول عربية وإسرائيل ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" وخرجت عن الإجماع العربي الذي جعل حل القضية الفلسطينية شرطا للسلام بين إسرائيل والدول العربية.

"مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة"

وبالمناسبة، قال السفير الإماراتي لدى الدولة العبرية محمد آل خاجة خلال الحفل "الإمارات وإسرائيل دولتان مبتكرتان ويمكننا تسخير هذا الإبداع في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لبلداننا ومنطقتنا".

تغريدة السفارة الإماراتية في إسرائيل

من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي في كلمته افتتاح السفارة بأنه "معلم هام في العلاقات المتنامية بين بلدينا". مضيفا "يجب أن يمتد هذا الاتفاق التاريخي إلى دول أخرى تسعى إلى السلام مع إسرائيل". 

ووقع البلدان منذ إعلان الاتفاق بينهما بوساطة أمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، صفقات تجارية تشمل السياحة والطيران والخدمات المالية وغيرها. 

ويأتي افتتاح السفارة الذي أقيم في بهو مقر البورصة أي أسفل السفارة بطابقين، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات الشهر الماضي حيث افتتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

ويركز الجانبان على المكاسب الاقتصادية لتوقيع الاتفاق بينهما. وقال لابيد الشهر الماضي لوسائل إعلام إماراتية إن التجارة الثنائية بين البلدين منذ سبتمبر/أيلول قد زادت عن 675,22 مليون دولار.   

وتعهد لابيد الذي يعتبر مهندس اتفاق التحالف الذي أطاح بنتانياهو الشهر الماضي إلى جانب رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، بمواصلة تعزيز العلاقات مع العالم العربي. 

فرانس24/ أ ف ب

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