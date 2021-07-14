العراق: مقتدى الصدر يدعو الحكومة إلى معاقبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى الناصرية

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عراقيون يحملون نعش قريب لهم قتل في حريق بمستشفى في الناصرية جنوب العراق في 13 حزيران/يونيو 2021

طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحكومة العراقية بمعاقبة المسؤولين عن حريق مستشفى الناصرية الذي أدى إلى مقتل تسعين شخصا على الأقل. وما زال العراق تحت صدمة الحريق الذي دمر مساء الإثنين جناحا مخصصا لمرضى كوفيد-19. وهذا الحريق هو الثاني الذي يلتهم مستشفى بالعراق حيث أودى حريق اندلع في نيسان/أبريل داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد بحياة 82 شخصا وأثار ردود فعل غاضبة دفعت وزير الصحة آنذاك حسن التميمي -المدعوم من التيار الصدري- للاستقالة.

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في الوقت الذي ما زال الرأي العام تحت وقع الصدمة، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن وقوع حريق مستشفى الناصرية (جنوب) وإلا ستعتبر الحكومة "بصغيرها وكبيرها مسؤولة" عن المأساة.

وقال الصدر في تغريدة مساء الثلاثاء "على الحكومة السعي الجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو في غيرها من المحافظات أيا كان انتمائهم" السياسي" "وإلا فأن الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عن ما يحدث".

وأضاف محذرا "وإلا كان لنا تصرف آخر بما يحفظ للشعب سلامته وكرامته"، مطالبا بـ"الإسراع في إعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى وألا يكون مصيرها مصير ما احترق من مستشفيات سابقا".

وما زال العراق تحت صدمة الحريق الذي دمر مساء الإثنين هنغارا مخصصا لمرضى كوفيد-19. وتحدثت وزارة الصحة العراقية في حصيلة موقتة الأربعاء، عن مقتل تسعين شخصا على الأقل في هذا الحريق.

ويفترض أن تنظم مظاهرة احتجاج نهار الأربعاء في الناصرية تكريما لأرواح الضحايا بعدما أضاء سكان المحافظة مساء الثلاثاء الشموع لأرواح الضحايا.

وحريق مستشفى الناصرية الذي قالت مصادر إنه ناجم عن انفجار عبوة أوكسجين، هو الثاني الذي يلتهم مستشفى في العراق حيث أدى حريق اندلع في نيسان/أبريل داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى مقُتل 82 شخصًا وإصابة العشرات.

وأثار ذلك الحريق، ردود فعل غاضبة واسعة دفعت وزير الصحة آنذاك حسن التميمي، المدعوم من التيار الصدري، للاستقالة.

اعتقالات

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب مأساة مستشفى الناصرية أمرا بإقالة واستجواب مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين في الناصرية ومدير الدفاع المدني في المحافظة.

كما صدرت أوامر باعتقال واستجواب عشرة موظفين آخرين، وفقا لمصادر قضائية.

ومن المقرر أن يجري العراق في تشرين الأول/أكتوبر الأول، انتخابات برلمانية مبكرة وهو المطلب الرئيسي لاحتجاجات أكتوبر المناهضة للحكومة التي انطلقت نهاية ودعمها التيار الصدري، عام 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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