فلسطينيون يتظاهرون أمام سجن عوفر الإسرائيلي للمطالبة بإطلاق سراح النائبة خالدة جرار بعد وفاة ابنتها

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أثناء تشييع جنازة ابنتها سهى جرار، طالب آلاف الفلسطينيين الثلاثاء بإطلاق سراح العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار فيما توجه آخرون الإثنين إلى سجن عوفر العسكري في الضفة الغربية للاحتجاج. وشجب عمر شاكر، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قرار إسرائيل بعدم السماح لخالدة جرار بالخروج لحضور جنازة ابنتها وتوديعها.

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شيع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء جنازة الناشطة في مجال حقوق الإنسان سهى جرار، نجلة النائبة المعتقلة خالدة جرار، والتي فارقت الحياة في ظروف غامضة.

وعثِر على سهى جرار (31 عاما) متوفاة في منزلها في رام الله الأحد. وقال شهوان جبارين، مدير منظمة الحق حيث كانت الشابة تعمل، لوكالة الأنباء الفرنسية إن أسباب وفاتها غير معروفة وعائلتها تنتظر نتائج التشريح.

ولم يسمح لوالدة سهى، خالدة جرار، المشاركة في الجنازة، بحسب منظمة الحق. وهتف الحشد الذي حضر الجنازة "كلنا بناتك يا جرار".

وتظاهر فلسطينيون الإثنين أمام سجن عسكري إسرائيلي شمال القدس حيث يحتجز عشرات الفلسطينيين للمطالبة بإطلاق خالدة جرار.

وخالدة جرار عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني وتبلغ من العمر 58 عاما، حكم عليها بالسجن لمدة عامين في آذار/مارس لانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل "إرهابية". ولم يثبت الجيش الإسرائيلي مشاركة جرار في أعمال عنف.

وشجب عمر شاكر، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قرار إسرائيل بعدم السماح لخالدة جرار بالخروج لحضور جنازة ابنتها. وقال "كان على السلطات الإسرائيلية أن تسمح لها بتوديعها على الأقل".

فرانس24/ أ ف ب

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