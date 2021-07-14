لبنان: الحريري يقدم إلى الرئيس عون مقترح تشكيلة حكومة تضم 24 وزيرا

في محاولة جديدة لتشكيل حكومة وسط أسوأ أزمة مالية في تاريخ البلاد، قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الأربعاء مقترح تشكيل حكومة تضم 24 وزيرا للرئيس ميشال عون مؤكدا أنه ينتظر رده الخميس. وبعيش لبنان منذ تسعة أشهر على وقع انسداد سياسي بعد انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي.

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في محاولة لإنهاء ما يقرب من تسعة أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الأربعاء إنه قدم تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون تضم 24 وزيرا وينتظر رده الخميس.

وقال الحريري في تغريدة على تويتر بعد اجتماعه مع عون "بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جديا لوقف الانهيار، وتمنيت جوابا من فخامة الرئيس غدا لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

قدمت لفخامة رئيس الجمهورية حكومة من ٢٤ وزيراً من الاخصائين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري #القصر_الجمهوري — Saad Hariri (@saadhariri) July 14, 2021

والتقى الحريري عون عقب زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلالها دعم بلاده الكامل للجهود التي يبذلها الحريري من أجل حل الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة في بلاده.

خلاف وسط الأزمة

والحريري على خلاف مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفه في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال الحريري بعد اجتماع مع عون "لقد مرت تسعة أشهر على محاولات تشكيل الحكومة، والآن جاء وقت الحقيقة، وبإذن الله غدا سنعرف".

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس/ آب في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

فرانس24/ رويترز

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