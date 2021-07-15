أردوغان يشيد بـ"انتصار الديمقراطية" بمناسبة الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل

اعتبر الرئيس التركي أن فشل الانقلاب عام 2016 "انتصار الشعب والإرادة الوطنية وجميع من يؤمنون بالديمقراطية". موقف أردوغان أتى بمناسبة إحيائه الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب الدامية ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016 التي أتاحت له الفرصة لتعزيز سلطته عبر قمع لا ينتهي وتوتر مع الدول الغربية.

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رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بـ"انتصار للديموقراطية" بمناسبة إحيائه الذكرى الخامسة لمحاولة انقلاب دامية ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016. ورأى أردوغان خلال احتفال تكريمي للضحايا في البرلمان أن "يوم 15 تموز/يوليو هو انتصار الشعب والإرادة الوطنية وجميع من يؤمنون بالديمقراطية".

وفي إشارة إلى الأهمية التاريخية التي يوليها أردوغان لإفشال الانقلاب، يلقي الرئيس التركي خطابا مساء أمام آلاف المؤيدين في أنقرة ويفتتح "متحفا للديمقراطية" يستعيد الأحداث الرئيسية في تلك الليلة التي، بحسب قوله، "غيرت مصير" تركيا.

تعزيز سلطة أردوغان

ففي ليلة الانقلاب، قام عناصر منشقون من الجيش بنشر دبابات في الشوارع فيما حلّقت طائرات فوق إسطنبول وأنقرة وقصفت مواقع مهمة مثل البرلمان. وقد أفشل المحاولة تدخل عناصر موالية للرئيس وعشرات الآلاف من أنصاره الذين نزلوا إلى الشوارع. وبلغت الحصيلة 251 قتيلا، ما عدا الانقلابيين.

وقد اتهم أردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن، بالتخطيط للانقلاب كما بدأ حملة قمع بلا هوادة لمؤيديه الذين يشتبه بهم، امتدت إلى المعارضة المؤيدة للأكراد ووسائل الإعلام الناقدة.

ووفقا للعديد من المحللين، أدى الانقلاب الفاشل قبل كل شيء إلى تسريع الاتجاه الاستبدادي للرئيس الذي عزز سلطاته بشكل كبير عام 2017 من خلال استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي قوي.

وأشار سونير كاغابتاي، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى أن محاولة الانقلاب سمحت لأردوغان بـ"تبرير حملة القمع ضد المعارضة" زاعما أن "جماعات معادية تسعى باستمرار إلى إلحاق الضرر" بتركيا.

عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق

وتتواصل حملة القمع بعد خمس سنوات على الانقلاب الفاشل رغم الانتقادات. فقد استمرت السلطات بتوقيف من يشتبه بأنهم على صلة بغولن كل أسبوع، ويُفرض حظر على حزب "الشعوب الديمقراطي" الرئيسي الموالي للأكراد والذي سجن العديد من نوابه.

فمنذ العام 2016، أوقف أكثر من 300 ألف شخص في إطار محاربة حركة غولن، وحكم على قرابة ثلاثة آلاف شخص بالسجن مدى الحياة، وفقا للسلطات.

وبالإضافة إلى ذلك، أقيل أكثر من 100 ألف موظف في مؤسسات عامة، بمن فيهم حوالي 23 ألف جندي وأربعة آلاف قاض، في عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق.

مطاردة حركة غولن خارج تركيا

واعتبر أردوغان الأربعاء أن محاربة حركة غولن ستستمر "حتى يصبح آخر عضو لديه غير قادر على القيام بشيء".

كذلك، فإن المطاردة مستمرة في الخارج حيث نفذت الاستخبارات التركية العديد من العمليات في بلدان آسيا الوسطى وأفريقيا والبلقان لإعادة مؤيدين مزعومين لغولن بالقوة إلى تركيا.

وأفادت أنقرة في أوائل تموز/يوليو أنها "أعادت" مدرّسا تركيا يعيش في قرغيزستان هو أورهان إيناندي الذي اختفى قبل أسابيع قليلة والذي تقول السلطات التركية إنه من أحد كوادر حركة غولن.

لكنّ غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي أي تورط له في محاولة الانقلاب، ما زال بعيد المنال في الوقت الحالي. وطلبت أنقرة مرات عدة تسليمه، لكن دون جدوى. وأثارت هذه القضية توترات بين تركيا والولايات المتحدة، وهما بلدان تدهورت علاقاتهما منذ العام 2016.

تقارب مع موسكو وتوسع عسكري

من جانب آخر، تقرّبت تركيا من روسيا برئاسة فلاديمير بوتين واتبعت سياسة خارجية أكثر حزما، وتدخلت عسكريا في العديد من النزاعات مسببة توترات متزايدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي.

كما رفض أردوغان بشكل منهجي انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور سيادة القانون في البلاد منذ الانقلاب الفاشل، مستنكرا "عدم التعاطف".

وتسمح احتفالات الخميس أيضا للرئيس التركي بحشد مؤيديه فيما تتراجع شعبيته بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأشار دبلوماسي غربي إلى أن تراكم النفوذ بعد الانقلاب الفاشل له "جانب سلبي" لأردوغان موضحا "عندما تسوء الأمور، يصعب إلقاء اللوم على الآخرين".

فرانس24/أ ف ب

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