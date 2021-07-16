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العراق: الكاظمي يعلن توقيف منفذي عملية اغتيال الباحث السياسي هشام الهاشمي

مراسل فرانس24 في العراق © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة إلقاء القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا الوعد"، مضيفا أن الحكومة العراقية تقوم بواجبها "ما استطعنا لخدمة شعبنا". وأفاد مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح نقلا عن مصادر إعلامية محلية استبقت صدور البيان الأمني وعرض الاعترافات بأن القاتل هو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول.