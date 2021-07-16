رئيس جنوب أفريقيا يصف أعمال العنف في بلاده "بالمدبرة والمخطط لها"

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ندد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة 16 يوليو/تموز، بالعنف "المخطط له" بعد أسبوع من النهب والحرائق فى البلاد.

خلال زيارة لمرفأ دوربان الواقع في منطقة كوازولو ناتال حيث اندلعت الاضطرابات قبل أسبوع، وصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الجمعة أعمال العنف الدامية التي تهز بلاده والتي راح ضحيتها مئات القتلى "بالمدبرة".

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بعد نحو أسبوع دام من أعمال الشغب التي شهدتها بلاده، صرح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الجمعة، خلال زيارة لمرفأ دوربان الواقع في منطقة كوازولو ناتال محل اندلاع الاضطرابات، أن هذه الأعمال "مدبرة وقام أشخاص بالتخطيط لها".

وقال رامابوزا "سنلاحقهم. توصّلنا إلى تحديد عددهم، لن نسمح بالفوضى" في البلاد، في توقيت تجري فيه الشرطة تحقيقات تطال 12 شخصا بشبهة تدبير أعمال العنف الأخيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس غداة إعلان الحكومة على لسان وزيرة شؤون الرئاسة كومبودزو تشافيني "توقيف أحد هؤلاء الأشخاص وتشديد المراقبة على الـ11 الآخرين"، منددة بـ"تخريب اقتصادي".

وكانت أولى الحوادث قد سجّلت الأسبوع الماضي غداة حبس الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن 15 شهرا لإدانته بتحقير القضاء.

وتخّوف مسؤولون صحيون في جنوب أفريقيا من أن تؤدي التجمّعات الحاشدة التي تشهدها البلاد للاستيلاء على بضائع من محال تعرّضت للنهب، إلى طفرة في الإصابات بكوفيد-19، وذلك غداة تحذير مماثل أصدره مسؤولون في منظمة الصحة العالمية.

وتشهد البلاد موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا، ومعدل وفيات مرتفعا بسبب انتشار المتحورة دلتا الأسرع تفشيا.

وهذه هي الجولة الميدانية الأولى للرئيس منذ بداية الأزمة التي تعد واحدة من أشد الأزمات التي تواجهها البلاد منذ قيام نظام ديمقراطي بعد إلغاء نظام الفصل العنصري.

وأعرب رامابوزا عن "قلقه البالغ" لما شهدته المدينة، موضحا أن أعمال العنف في هذه المنطقة التي تقطنها قبائل الزولو أوقعت 95 قتيلا، أي بزيادة قدرها أربعة قتلى مقارنة بحصيلة اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 121 قتيلا على الأقل.

"التعافي الاقتصادي"

قال رامابوزا إن التدمير "يعيدنا إلى الوراء على صعيد التعافي الاقتصادي"، وأعلن أنه بقي على تواصل مباشر، ساعة بساعة، مع مسؤولي المنطقة وقوات الأمن. وأضاف "كان يجب أن نتصرف بشكل أفضل، لكن الأوضاع داهمتنا"، بعد انتقادات طالت إدارة الحكومة لهذه الأزمة. وتابع "لكن الأوضاع كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير" لو لم تكن قوات الأمن جاهزة للتحرك.

وتعهّد بنشر ما يصل إلى 25 ألف جندي قريبا لتدعيم الهدوء النسبي، أي أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بمطلع الأسبوع.

ووفق أحدث حصيلة، تم توقيف أكثر من ألفي شخص إلى الآن.

وتشهد جوهانسبرغ هدوءا ملموسا. والخميس أكدت تشافيني أن المدينة تشهد "هدوءا على نطاق واسع" نظرا إلى انحسار الحوادث جراء انتشار الجنود لمؤازرة الشرطة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بأن كثرا يشاركون في أعمال تنظيف الشوارع على الرغم من البرد القارس في موسم الشتاء الجليدي.

وأكدت وزيرة شؤون الرئاسة أن "الأوضاع تشهد تحسنا" في منطقة كوازولو ناتال، وتابعت أن الأمور "تسير نحو الاستقرار".

وكان مناصرون للرئيس السابق قد عمدوا في إطار الاحتجاج على حبسه إلى قطع طرق وإشعال إطارات قبل أن تتفشى أعمال العنف من حرائق وتدمير ونهب في جوهانسبرغ، الرئة الاقتصادية للبلاد وكبرى مدنها.

فرانس24/ أ ف ب

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