السعودية: انطلاق مناسك الحج بمنى في يوم التروية قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

انطلقت مناسك الحج صباح الأحد في مدينة مكة مع وصول الحجاج، البالغ عددهم هذا العام 60 ألفا من المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، إلى منى في يوم التروية. ومن المقرر أن يقضوا يومهم في خيم معقمة في المكان وأن يبيتوا فيها قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

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بدأ الحجاج صباح الأحد في مدينة مكة المكرمة مناسك الحج الفعلية التي تقتصر هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19. وقد وصلوا إلى منى، في يوم التروية، على بعد نحو خمسة كيلومترات من مكة حيث قاموا بطواف القدوم السبت.

ومن المقرر أن يقضوا يومهم في خيم معقمة في المكان وأن يبيتوا فيها قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

والسبت، قُسم الحجاج إلى مجموعات صغيرة وارتدوا ملابس الإحرام البيضاء، ودخلوا إلى الحرم لأداء طواف القدوم. وارتفع عدد المصلين قليلا مساء حول الكعبة، وقد وضعوا كمامات وتركوا مسافة بين بعضهم، فيما تواصلت أعمال التعقيم في مداخل المسجد الحرام، وفق ما أفادت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية في المدينة.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في العام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، بينما يشعر ملايين المسلمين في العالم الراغبين بأداء فريضة الحج، بخيبة أمل من عدم القدرة على المشاركة.

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السلطات السعودية تسعى لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة، علما أن موسم الحج هذا العام يتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس.

وسجلت السعودية حتى السبت أكثر من 508 آلاف إصابة بفيروس كورونا، بينها 8063 وفاة.

فرانس24/أ ف ب

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