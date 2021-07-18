بيغاسوس.. برنامج طورته شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء حول العالم

© أ ف ب.

أمام مقر شركة NSO الإسرائيلية في هرتسليا بالقرب من تل أبيب في 28 أغسطس/آب 2016.

كشفت تقارير صحفية تداولتها خاصة واشنطن بوست وغارديان ولوموند، عن استخدام البرنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "أن.آس.أو" الإسرائيلية، للتجسس على صحافيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.

إعلان اقرأ المزيد

تم استهداف ناشطين وصحافيين وسياسيين حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة إسرائيلية، وفق تقارير نشرت الأحد، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.

وتداولت صحف واشنطن بوست وغارديان ولوموند وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية العالمية، خبر كون البرنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "أن.آس.أو" الإسرائيلية، قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات.

تغريدة جريدة الواشنطن بوست Military-grade Israeli spyware was used in attempted and successful hacks of 37 smartphones belonging to journalists, human rights activists, business executives and the fiancee of murdered Saudi journalist Jamal Khashoggi, a global investigation finds. https://t.co/X0LbRPAy0l — The Washington Post (@washingtonpost) July 18, 2021

والتسريب عبارة عن قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "أن.آس.أو" موضع اهتمام منذ 2016، حسب التقارير. لكن لم يتم اختراق كل الأرقام الهاتفية الواردة في القائمة، وقالت وسائل الإعلام الإخبارية المطلعة على التسريب إن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طاولتهم القرصنة ستعلن في الأيام المقبلة.

ومن بين ما يرد في القائمة أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها وكالة فرانس برس و"وول ستريت جورنال" و"سي.ان.ان" و"نيويورك تايمز" و"الجزيرة" و"فرانس24" و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ" و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس أوف أميركا" و"غارديان".

وأفاد مركز أبحاث "سيتيزين لاب" في جامعة تورنتو و"منظمة العفو الدولية" سابقا بأن البرنامج استخدم لقرصنة هواتف مراسلي "الجزيرة" وصحافي مغربي.

كما من بين ما يرد في القائمة أيضا رقمان يعودان لامرأتين قريبتين للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018. كما تضم القائمة رقم هاتف صحافي مكسيكي مستقل اغتيل في مغسل للسيارات، ولم يعثر على هاتفه وبالتالي لم يتّضح ما إذا تم اختراقه.

رؤساء وأفراد عائلات ملكية

وفي السياق، ذكرت "واشنطن بوست" بأن أرقاما واردة في القائمة تعود إلى رؤساء دول ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين ونشطاء ومدراء شركات.

وبحسب التقارير، كثير من الأرقام التي تضمها القائمة يتواجد أصحابها في عشرة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.

أما صحيفة "غارديان" فقد أوردت أن التحقيق أشار إلى "استغلال واسع النطاق ومستمر" لبرنامج بيغاسوس الذي تشدد "ان.اس.او" على أن الهدف منه كشف المجرمين والإرهابيين.

بدورها كانت منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ستوريز" الإعلامية غير الربحية ومقرها باريس قد اطّلعتا على التسريب الذي أبلغتا به المنظمات الإعلامية.

قناة الجزيرة.. وعمر الراضي

وأبلغت شركة "ان.اس.او" الرائدة في قطاع البرامج الخبيثة الخاصة النامي والقليل التنظيم الشرطة باستغلال جهات لبرنامجها. كما وصفت المعلومات الواردة بهذا الشأن بأنها مزاعم مضخمة ولا أساس لها، وفق واشنطن بوست، ورفضت تأكيد هويات عملائها.

وفي ديسمبر/كانون الأول أفاد "سيتيزن لاب" باختراق أجهزة الاتصالات النقالة التابعة لعشرات الصحافيين في شبكة الجزيرة القطرية بواسطة برنامج مراقبة متطور.

وفي يونيو/حزيران 2020 قالت منظمة العفو بأن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي يحاكم في قضيتين إحداهما بتهمتي "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك