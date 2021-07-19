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المسلمون يواصلون تأدية مناسك الحج وسط إجراءات صحية مشددة

المسلمون يواصلون تأدية مناسك الحج © فرانس24

بات 60 ألف سعودي أو مقيم في المملكة من بين حجاج هذا العام، بعد أن توجهوا إلى مكة للصعود إلى جبل عرفات وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. وللعام الثاني على التوالي، كان لانتشار فيروس كورونا أثرا مباشرا طيلة موسم الحج، الذي يعتبر الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي والذي ينتظره كل عام بفارغ الصبر المسلمون في شتى بقاع الأرض. ولكن جائحة كوفيد-19 بددت أحلام الراغبين في أداء الشعيرة، خاصة بعدما قلصت المملكة أعداد الوافدين واقتصرتها على السعوديين والمقومين، كما فرضت تدابير مشددة منها أعمار الحجيج والزامية اللقاح.