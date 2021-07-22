بيغاسوس... الشجرة التي تخفي غابة سوق التجسس الإلكتروني الحكومي

أدت المعلومات التي تم الكشف عنها بشأن برنامج بيغاسوس للتجسس، الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، إلى حملة تنديد واسعة منذ مطلع الأسبوع الجاري. ولكن أداة التجسس الإلكتروني هذه ليست الوحيدة من نوعها في هذا القطاع الذي تتهافت عليه عدة حكومات حول العالم.

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تبدو أسماء بعض المواقع جديرة بالثقة على غرار "أمنيستي ريبورت" و"يورو نيوز" و "سي إن إن 24-7". ولكن مجرد زيارة صفحة استقبال أحد هذه المواقع كفيلة بتثبيت فيروس على الهاتف الذكي الذي يستعمله متصفح الإنترنت.

ولا يتعلق الأمر بفيروس عادي بل ببرنامج تجسس عالي الأداء تبيعه شركة إسرائيلية وتستخدمه عدة حكومات لتعقب الصحافيين أو النشطاء. وتشبه أداة التجسس الرقمي هذه برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية كذلك بما أنه يملك نفس الخصائص لكنه ليس بيغاسوس نفسه.

ويطلق على برنامج التجسس هذا تسمية كانديرو. وكان يمكن للمعلومات الأخيرة التي نشرت بشأن استخدامه من قبل قرابة عشر دول جدلا إعلاميا أكبر. لكن فضيحة بيغاسوس التي تم الكشف عنها الأحد 18 تموز/ يوليو من كونسورتيوم التحقيقات الاستقصائية "فوربيدن ستوريز" بالشراكة من منظمة العفو الدولية، حجبت الرؤية عن بقية برامج التجسس.

حيث استحوذ بيغاسوس الذي تم استخدامه للتجسس على رؤساء دول ومسؤولين سياسيين ونشطاء وصحافيين في كل أنحاء العالم على الاهتمام الإعلامي.

رغم ذلك، يثبت وجود تطبيق مثل كانديرو أن بيغاسوس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية ليس الوحيد من نوعه في هذا المجال. إذ توجد غابة شاسعة لسوق التجسس الإلكتروني تختفي تحت "شجرة" بيغاسوس الكبيرة.

"إذا ما انهار سوق بيغاسوس بالمعنى الشامل، توجد الآلاف من الأدوات التي تتيح التجسس على هاتف نقال ما" يوضح باستيان بوب، المدير التقني لمنطقة جنوب أوروبا في شركة الأمن السيبراني للهواتف النقالة "لوك آوت" في تصريح لفرانس24.

داخل سوق التجسس، توجد أقلية صغيرة من الشركات عالية القدرات من بينها الشركة التي طورت بيغاسوس. "هناك حوالي ست شركات فقط تنشط في نفس مجال إن إس أو" هذا ما أردف به الخبير في مؤسسة "لوك آوت"، إحدى أولى الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني التي عملت على تحليل نظام بيغاسوس في 2016.

للمزيد : كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟

ولا يعود الفضل لتميز هذه الحفنة من الفاعلين الكبار في قطاع التجسس الرقمي إلى قدرة برامجها على اختراق هواتف الضحايا، إذ أن تمكن برنامج بيغاسوس من التنصت على المكالمات وقراءة رسائل تطبيق واتساب أو تليغرام والتقاط الصور من الجهاز المخترق وتحديد موقع الهاتف الذكي لا تعتبر قدرات استثنائية في سنة 2021.

في هذا الصدد، يوضح باستيان بوب أن ما يميز "علية القوم" في ميدان التجسس الرقمي هو "قدرتها على أن تؤمن إدخال برنامج التجسس في أجهزة الضحايا في سرية تامة".

بيغاسوس ينتمي إلى هذه الحفنة من برامج التجسس التي يمكن تفعيلها عن بعد دون أي تدخل من الضحية. بعبارة أخرى، لا يحتاج الأمر لنقر الشخص المستهدف على رابط ما أو الدخول إلى موقع مضلل أو الرد على رسالة لكي يخترق برنامج التجسس جهازه. لا يتطلب الأمر أكثر من إدخال رقم هاتف الشخص المستهدف بالتعقب على منصة للمراقبة عن بعد ومن ثم يتكفل بيغاسوس بالباقي.

سرية تامة مضمونة

ولضمان أكبر قدر من السرية، يستخدم هؤلاء الفاعلون المطورون في ميدان التجسس الإلكتروني "ثغرات تكنولوجية في الأجهزة المستهدفة -التي تعمل بنظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد- ليست معروفة لدى مصنعي الهواتف الذكية" حسب رأي بيير ديلشر، الباحث في ميدان الأمن السيبراني في شركة السلامة المعلوماتية الروسية "كاسبرسكي'' في اتصال مع فرانس24.

ويتطابق ذلك مع ما تم كشفه بشأن برنامج بيغاسوس حيث تم التوصل إن أداة التجسس هذه تخترق أجهزة آي فون للضحايا مستغلة ثغرة في خدمة "آي ميساج" لم تنبته إليها فرق تصنيع شركة أبل. ويقول فيليب روندال، الخبير في الأمن السيبراني في شركة السلامة المعلوماتية "شاك بوينت" في تصريح لفرانس24: "يكفي إرسال شيفرة على رقم الضحية لوضع جهاز آي فون تحت التنصت. ولا يحتاج مستقبل الرسالة أصلا لفتحها (لتفعيل البرنامج).

وتعتبر هذه القدرة على الاختراق في سرية تامة الميزة الأهم التي يقدمها "نجوم" التجسس الإلكتروني الخواص لزبائنهم. وإضافة إلى شركة "إن إس أو"، توجد شركات إسرائيلية أخرى إضافة إلى "شركة واحدة على الأقل في شمال أوروبا" قادرة على توفير نفس المستوى من الخدمات، حسب باستيان بوب الذي رفض كشف المزيد من التفاصيل بشأن هوية مسوقي الأسلحة الإلكترونية.

وإذا ما كانت شركة "إن إس أو" الأكثر شهرة بين مزودي برامج التجسس، فإن ذلك يعود بالأساس إلى "امتلاكها أكبر عدد من الزبائن حول العالم والأكثر ترويجا علنيا لقدراتها"، حسب رأي فيليب روندال الخبير في شركة "شاك بوينت".

من جانبه، يؤكد باستيان بوب أن هذه الشركة تمثل "الذراع الإلكتروني للدبلوماسية الإسرائيلية. ويضيف بوب أنه عندما توقع الدولة العبرية اتفاقا مع دولة أخرى، يمكن أن يتضمن فصولا تتعلق بتزويد شركة "إن إس أو" مخابرات تلك الدولة ببرنامج التجسس الشهير. وهي طريقة تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية من قطاع التجسس الإلكتروني في البلاد، الذي لا يمثل برنامجا بيغاسوس وكانديرو سوى جزء منه.

ساعد ترويج تكنولوجيا شركة إن إس أو "بالتأكيد في التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية" على غرار المغرب أو الامارات، حسب تصريح الباحث في المعهد الإسرائيلي للأمن القومي يوؤيل غوغاسنكي لوكالة الأنباء الفرنسية.

سوق متنام

وتؤكد المعلومات التي كشفها كونسورتيوم "فوربيدن ستوريز" على وجود طلب كبير على هذا النوع من البرامج. إذ كان بحوزة شركة "إن إس أو" 30 زبونا حكوميا مستعدا لإنفاق الملايين من الدولارات لمكافحة الإرهاب أو للتجسس على الصحافيين وقادة الرأي.

"إنه سوق متنام. هناك تزايد في عدد الناشطين فيه وفي أساليب التجسس المقترحة"، يقول باستيان بوب. وبالتالي، فإن من لا يقدرون على الحصول على خدمات الشركات الكبرى في هذا القطاع بإمكانهم التعامل مع شركات تعرض برامج تجسس لا تتطلب سوى تفاعل بسيط من الضحية وهو ما ينطبق على برنامج كانديرو.

إذ يكفي أن يقوم صاحب الهاتف الذكي المستهدف بفتح رسالة أو رابط مفخخ. ويضيف الخبير في شركة شاك بوينت "إنها تكلف أموالا أقل بكثير وهناك العشرات من الشركات التي تبيع هذا النوع من الخدمات التي يبقى مستوى سريته أقل بقليل".

ويعمل مرتزقة التجسس الإلكتروني الأقل كفاءة على تطوير أساليبهم شيئا فشيئا ما يعني أنه "من المرجح أن تكون هناك عشرات الشركات القادرة على عرض نفس مستوى خدمات إن إس أو خلال الخمسة أعوام المقبلة" حسب تقدير باستيان بوب.

وهو ما يعني أن مخاطر برامج التجسس – المتاحة لأجهزة الاستخبارات الحكومية فقط- هذه سيكون أكبر بكثير في حال حصول المجرمين الرقميين عليها. ويلاحظ فيليب روندال أنه "في معظم الأحيان، ينتهي الأمر بالأسلحة الإلكترونية التي تستخدمها الدول بعرضها للبيع في السوق السوداء للجرائم الإلكترونية".

وهو ما جعل بيير ديلشر من شركة "كاسبرسكي" يعتبر أنه من الضرورة زيادة "تقنين تجارة واستغلال هذه البرامج لضمان رقابة أكبر على القطاع". فمن يعلم حجم الأضرار التي يمكن أن يحدثها محترفو الجرائم الإلكترونية في حال استحواذهم على برنامج من حجم بيغاسوس القادر على الحصول على معطيات شخصية من أي هاتف في كنف السرية المطلقة.

النص الفرنسي: سيباستيان سايبت، النص العربي: عمر التيس

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