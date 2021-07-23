غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا على متنه 45 شخصا والسلطات تبدأ علميات بحث وإنقاذ

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لااجئون ومهاجرون في سفينة حراسة كوتس اليونانية، في ميناء ديرابيترا، في كريت، في 23 يوليو/ تموز 2021.

أعلنت السلطات التركية الجمعة أن قاربا يقل عشرات المهاجرين قد غرق قبالة سواحلها، وتقوم قوة خفر السواحل بالبحث والإنقاذ. ولم ترد معلومات فورية حول جنسية المهاجرين على متنه.

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أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن مركب مهاجرين على متنه 45 شخصا قد غرق قبالة سواحل جنوب غرب تركيا فيما بدأ خفر السواحل عملية بحث وإنقاذ وبالبحث عن المركب المفقود "بعد تلقي معلومة" عن غرقه الخميس على بعد 260 كلم قبالة ساحل بلدة كاش السياحية، بحسب بيان للوزارة.

ولم ترد معلومات فورية حول جنسية المهاجرين. فيما يذكرأنه كثيرا ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيين إلى الانطلاق من تركيا للوصول إلى دول مزدهرة في الاتحاد الأوروبي، غالبا عبر اليونان.

ويعتمد كثيرون على مهربين ويجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب مكتظة.

في 2016 عقدت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يقضي بوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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