أفغانستان: فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية من أصل 34 لمواجهة "تحركات طالبان"

اعتبارا من مساء السبت، يدخل قرار فرض حظر تجول ليلي قيد التنفيذ في في 31 ولاية أفغانية من أصل 34، للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة، وفق ما أعلنت وزراة الداخلية.

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قررت وزارة الداخلية الأفغانية السبت فرض حظر تجول ليلي في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34 للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أنه "بهدف الحد من العنف ومن تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية" باستثناء كابول وبانشير وننكرهار.

وسيدخل حظر التجول حيز التنفيذ بين العاشرة مساء والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17:30 و23:30 ت غ)، كما أوضح أحمد ضياء ضياء نائب الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان صوتي منفصل للصحافيين.

وقد تمكنت طالبان من شن هجوم شامل أدى إلى سيطرة المتمردين على معابر حدودية رئيسية وعشرات المقاطعات وتطويق العديد من عواصم الولايات منذ أوائل أيار/مايو. وتزعم طالبان أنها تسيطر حاليا على نصف محافظات أفغانستان البالغ عددها 400 محافظة.

وبعد هدنة قصيرة بين الطرفين خلال عطلة عيد الأضحى هذا الأسبوع، عاد القتال مجددا مع إعلان السلطات وأدى لمقتل أكثر من 260 من مقاتلي طالبان في الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولايات عدة. لكن السلطات وحركة طالبان على حد سواء، تبالغ في مزاعمها التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

زخم استراتيجي

وأشار الناطق باسم البنتاغون جون كيربي الخميس، إلى أنه مع احتدام القتال في الأسابيع الأخيرة، اضطر الجيش الأمريكي لشن ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية من أجل صد هجمات طالبان، على الرغم من استمرار انسحاب قواتها.

ويعتبر خبراء أن غياب الدعم الجوي الأمريكي المنتظم للقوات الأفغانية على الأرض منذ أيار/مايو هو عامل رئيسي وراء خسارتها مساحات شاسعة من الأراضي لصالح طالبان.

لكن طالبان حذرت مساء الجمعة الجيش الأمريكي من شن ضربات جوية. وقالت الحركة في بيان "إنه انتهاك واضح للاتفاق الموقع وستكون له عواقب" في إشارة إلى الاتفاق التاريخي الذي أبرم بين واشنطن والمتمردين العام الماضي في ظل إدارة دونالد ترامب، ما مهد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن حركة طالبان اكتسبت "زخما استراتيجيا" في هجماتها في أنحاء أفغانستان.

وتابع ميلي أنه في ظل الضغط الذي يمارسه المسلحون على حوالى نصف عواصم ولايات البلاد، فإن القوات الأفغانية تعمل على "توحيد قواتها" لحماية المراكز الحضرية الرئيسية.

فرانس24/ أ ف ب

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