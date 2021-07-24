رئيس الوزراء العراقي سيتوجه إلى واشنطن لبحث الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي

يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين إلى واشنطن لبحث الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي، تحت وطأة ضغوط داخلية حيث إن هذا هو أبرز مطالب الفصائل الموالية لإيران، ووسط وضع أمني هش بعد أسبوع على تفجير انتحاري في بغداد أوقع 30 قتيلا، وأيضا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة. وفي السياق، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين الذي حل بواشنطن قبل أيام للإعداد للزيارة، إن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.

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يجري رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الإثنين زيارة إلى واشنطن، تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش، وعلى أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأمريكيين من البلاد، المطلب الأساسي للفصائل الموالية لإيران، ما يعطيه دفعا سياسيا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.

وتأتي الزيارة بعد التفجير الانتحاري الدامي في بغداد مطلع الأسبوع والذي أوقع 30 قتيلا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفي وقت تؤكد واشنطن باستمرار أن مهمة الأمريكيين "الأساسية في العراق تبقى ضمان استمرارية هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

مخاوف من الهجمات!

وتم الإعلان رسميا عن هزيمة التنظيم المتطرف في العراق سنة 2017 على أيدي القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. لكن تبقى مخاوف عودته حاضرة وفق مصدر دبلوماسي أمريكي، لأن "العديد من الأسباب التي سمحت بصعود التنظيم في 2014 لا تزال قائمة".

في السياق، يقول الباحث في مركز "ذي سانتشوري فاونديشن" للأبحاث سجاد جياد إن عدم التوصل إلى إعلان ملموس لانسحاب كامل قد يؤدي إلى "رفع المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر وتعزيز هجماتها على القوات الأمريكية في البلاد".

العراق: فصائل موالية لإيران تهدد القوات الأمريكية 04:35

ولم تتوان تلك الفصائل عن تكثيف ضغوطها مؤخرا على الكاظمي الذي ضعف موقفه، في مواجهة أزمات تتزايد تعقيدا في البلاد على المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص، لا سيما أزمة الكهرباء التي يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه منها، خصوصا في فصل الصيف الحار.

وتوعد قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران منضوية تحت لواء القوات العراقية، بأن "عمليات المقاومة مستمرة وستستمر حتى خروج كل القوات الأمريكية العسكرية من كل الأراضي العراقية".

ومنذ الزيارة الأخيرة للكاظمي إلى واشنطن في أغسطس/آب 2020، وقعت تطورات على رأسها تواصل الهجمات التي تتهم بها فصائل موالية لإيران، على المصالح الأمريكية، وليس بالصواريخ فحسب، بل أدخلت تقنية الطائرات المسيرة، الأكثر دقة وإثارة للقلق بالنسبة للتحالف الدولي. وقد بلغ عددها نحو 50 هجوما منذ مطلع السنة.

وزير الخارجية العراقي في واشنطن

ومن واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.

إلا أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الانسحاب سيكون في الواقع عبارة عن إعادة تحديد لمهام القوات المنتشرة والبالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهم رسميا ليسوا بقوات قتالية بل "مستشارون" و"مدربون"، بحلول نهاية العام.

تغريدة وزارة الخارجية العراقية فيديو: وزير الخارجية فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن @SecBlinken يترأسان جولة الحوار الستراتيجي الرابعة في #واشنطنhttps://t.co/JEr0TmRZXP — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 23, 2021

وفي السياق، أوضح الباحث في "بيرسون انستيتيوت" في جامعة شيكاغو رمزي مارديني أن "التغييرات التي ستطرأ على الوجود الأمريكي في العراق" لن تكون جذرية، بل "ستهدف فقط إلى إعطاء دفع للمصالح السياسية لرئيس الوزراء" بشكل أساسي مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، "لكن الوضع الراهن سيبقى كما هو، أي استمرارية الوجود الأمريكي" على أرض الواقع.

ضغوط داخلية مع اقتراب الانتخابات

وبينما تقوض الضغوط الداخلية وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية موقعه، فإن "زيارة رئيس الوزراء تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته للانتخابات" المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول، فهو يحاول خصوصا "حشد دعم دولي وإقليمي"، كما يوضح مارديني. ويعود ذلك لافتقاده إلى "حزب سياسي وقاعدة شعبية"، وفق نفس الباحث، لذا يبقى "الطريق الوحيد له نحو كسب التأييد من أجل تشكيل حكومة هو عبر التوفيق بين الأحزاب السياسية التي تهمين عليها قوى إقليمية ودولية".

وفي هذا الشأن، قال مارديني إن الكاظمي "يسعى للاستفادة من الدعم الخارجي للتعويض عن موقعه السياسي الضعيف في الداخل". ويحتاج في ذلك إلى "مساعدة الولايات المتحدة لضمان عدم التصعيد من جهتها وللنظر بما إذا كانت واشنطن سوف تسمح للعراق بالقيام بمبادلات مع إيران بشكل أسهل"، دون أن تكون بغداد عرضة لعقوبات ثانوية تطال الدول التي تقوم بمبادلات تجارية مع طهران.

تغريدة وزارة الخارجية العراقية تلبيةً لدعوةَ وزير الخارجيَّة @SecBlinken لعقد أعمالِ اللجنة العليا المنبثقةِ عن اتفاقِ الإطار الستراتيجي لعلاقة الصداقةِ والتعاون بين جمهوريَّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة، التي تمثلُ استمراراً للحوار الستراتيجي ومنذُ انطلاق جولته الأولى في حزيران من العام الماضي. pic.twitter.com/uBMOOjskTI — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 23, 2021

"مواجهة أمريكية إيرانية"

هذا وقال الباحث في مركز "ذي سانتشوري فاونديشن" للأبحاث سجاد جياد إن نجاح مهمة الكاظمي ستجنب العراق الغرق في الظلمة كما حصل في يونيو/حزيران حين قطعت طهران إمدادات الغاز عن العراق، و"يعطي الكاظمي الدفع الضروري الذي يحتاج إليه للبقاء رئيسا للوزراء".

وفي ظل كل ذلك، لعل أبرز ما يحتاج إليه الكاظمي هو "تخطي أزمات الصيف وتفادي تراجع الأمور إلى الأسوأ"، في بلد يعاني من الفساد وتهالك بناه التحتية وانقطاع متواصل للكهرباء بعد عقود من الأزمات والحروب. لكن تحقيق ذلك الانتصار الجزئي يبقى محط تساؤلات.

كما يضيف مارديني أنه على الرغم من أن العراقيين "يحتاجون بشدة لأن يصبح التعاون الاقتصادي نقطة الارتكاز في العلاقة مع الولايات المتحدة"، لكن "المصالح الأمريكية لا تزال محصورة بالتهديدات الإقليمية المنبثقة من الإرهاب وإيران" التي تخوض معها الولايات المتحدة مواجهة غير مباشرة على الأراضي العراقية. ويرجح أن "يبقى الأمر كذلك على المدى المنظور".

فرانس24/ أ ف ب

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