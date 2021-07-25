لبنان: نادي رؤساء الوزراء السابقين يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
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أقر نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين الأحد اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة قبل الاستشارات النيابية المقررة الاثنين. ووفقا للنظام السياسي في لبنان يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء.
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أفاد بيان أن نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين أقر الأحد اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة قبل الاستشارات النيابية المقررة الاثنين.
ووفقا للنظام السياسي في لبنان يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء.
فرانس24/رويترز
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