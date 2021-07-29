قطر تعين سفيرين إلى مصر وليبيا في خطوة جديدة لتحسين العلاقات مع دول المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الكويت، في 11 فبراير/شباط 2020.

في خضم مساعي الدولة الخليجية لتحسين العلاقات مع بعض دول المنطقة، عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس سفيرين إلى مصر وليبيا. وكانت قطر قد أنهت خلافا مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين أثناء القمة الخليجية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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كشف الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عين الخميس سفيرين إلى مصر وليبيا، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع بعض دول المنطقة.

سمو الأمير المفدى يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد. https://t.co/5n0N7HGkVu — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 29, 2021

واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير/كانون الثاني على إنهاء خلاف أدى لمقاطعتها قطر منذ 2017. وعينت القاهرة في يونيو/ حزيران سفيرا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض. ولم تستأنف الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية بعد.

وكانت قطر قد أغلقت سفارتها في ليبيا في 2014، عندما أغلقت الكثير من البعثات الأجنبية في ليبيا أبواب مقارها مع انقسام البلد بين إدارتين متنافستين.

ومنذ انتهاء القتال في ليبيا الصيف الماضي، قبلت الفصائل حكومة وحدة جديدة مفوضة بتوحيد المؤسسات والإعداد لانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

فرانس24/ رويترز

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