إيران تنفي تورطها في الهجوم على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة سلطنة عمان

نددت إيران الأحد باتهامها من قبل إسرائيل بالتورط في الهجوم الذي استهدف الخميس ناقلة نفط قبالة سلطنة عمان، أدى لمقتل اثنين من طاقمها وصنفه محللون ضمن "حرب خفية" تدور بين القوتين الإقليميتين. والناقلة "أم/تي ميرسر ستريت" مشغلة من شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

إعلان اقرأ المزيد

نفت إيران الأحد اتهامات عدوتها اللدودة إسرائيل بالوقوف وراء استهداف ناقلة نفط في بحر العرب، وأكدت أنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها، بعد دعوة الدولة العبرية لتحرك دولي ضدها ردا على الهجوم.

ووجهت تل أبيب أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف خلف هجوم استهدف ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي الخميس قبالة سلطنة عمان، أسفر عن مصرع اثنين من طاقمها، ووضعه محللون في إطار "حرب" بحرية تجري بين القوتين الإقليميتين.

إسرائيل تصر على اتهام إيران.. ما الرد المحتمل؟ 04:12

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي "على النظام الصهيوني (...) وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها". وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها مثل هذه الاتهامات المباشرة"، مشددا على أنها "مدانة".

إسرائيل تدعو لتحرك دولي

وكانت إسرائيل دعت الجمعة إلى تحرك دولي ضد إيران بعد الهجوم على الناقلة "أم/تي ميرسر ستريت" في بحر العرب، والذي أبلغ عنه بداية مساء الخميس. وأدى الهجوم لمقتل بريطاني وروماني من أفراد الطاقم، حسبما أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة، والمملوكة من الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن.

تغريدة شركة "زودياك ماريتايم" Our statement on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/V7L4fBmnEQ — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الجمعة أنه أعطى "تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

كما اعتبر المسؤول الإسرائيلي أن إيران "ليست مشكلة إسرائيلية فقط، بل هي مصدِّر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار يلحق الأذى بالجميع"، مطالبا بمواجهة "الإرهاب الإيراني الذي يقوض أيضا حرية الملاحة". وتلقى لبيد اتصالا السبت من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، واتفقا على العمل "للتحقيق في الوقائع وتقديم الدعم ودرس المراحل التالية المناسبة"، وفق الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

تغريدة شركة "درياد غلوبال" #BREAKING update: Reporting indicates that the Liberian flagged MT MERCER STREET (IMO 9539585) attacked approximately 152nm NE Al Duqm, Oman. Read what we know so far: https://t.co/G1qxliuIZp pic.twitter.com/VJWHZXzlb9 — Dryad Global (@GlobalDryad) July 30, 2021

"حرب في الخفاء"

من جهة أخرى، حذر خطيب زاده من أن "إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي". واعتبر زاده أن إلقاء إسرائيل اللوم على الآخرين "لن يحل مشاكلها"، مضيفا "أينما حل هذا النظام، حمل معه انعدام الأمن والإرهاب والعنف". مضيفا "كل من يزرع الريح يحصد العاصفة".

وكان الجيش الأمريكي الذي توجهت قواته البحرية إلى موقع الحادث استجابة لنداء استغاثة، تحدث عن أدلة أولية على هجوم بطائرة مسيرة. لكن لم تتبن أي جهة الهجوم، فيما تحدثت شركة "درياد غلوبال" المتخصصة في الأمن البحري عن "أعمال انتقامية جديدة في الحرب التي تجري في الخفاء بين القوتين"، أي إيران وإسرائيل.

اتهامات متبادلة.. وحوادث!

وسبق للدولة العبرية أن اتهمت الجمهورية الإسلامية بالوقوف وراء اعتداءات طالت سفنا مرتبطة بها خلال الأشهر الماضية، خصوصا في خليج عمان وبحر العرب. كما سبق لإيران أن اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف هجوم "تخريبي" تعرضت له سفينة الشحن "إيران شهركرد" في البحر المتوسط في مارس/آذار، مشيرة في حينه إلى أن "كل الأمور تدفع إلى الاعتقاد" بوقوف تل أبيب خلف العملية.

الهجوم على ناقلة النفط في بحر عمان.. كيف سيكون الرد الإسرائيلي؟ 03:40

وفي أبريل/نيسان، أعلنت طهران أن سفينتها "ساويز" تضررت جراء انفجار استهدفها في البحر الأحمر. وفي حين لم توجه إيران أصابع الاتهام لأي طرف، نقلت "نيويورك تايمز" أن إسرائيل نفذته ردا "على هجمات إيرانية سابقة ضد سفن إسرائيلية". كما اتهمت إيران عدوتها إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآتها النووية واغتيالات بحق علمائها.

من جهتها، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في مارس/آذار الماضي أن إسرائيل استهدفت عشر سفن على الأقل كانت متوجّهة إلى سوريا وتنقل بمعظمها نفطا إيرانيا منذ أواخر 2019.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك