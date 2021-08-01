حركة حماس تعيد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة

أ ف ب / أرشيف

أعاد الأحد مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة انتخاب القيادي إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة جديدة. واسم هنية مدرج على لوائح الإرهابيين الأمريكية منذ العام 2018 كما تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس "إرهابية".

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قال مسؤولان فلسطينيان الأحد إن مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة.

ويتولى هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2017. وولد إسماعيل هنية في سنة 1963 وهو مقيم في مخيم الشاطئ في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ 2007.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس "إرهابية" وتستهدف قادتها بعقوبات. كما أدرجت واشنطن اسم هنية العام 2018 على لائحة الإرهابيين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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