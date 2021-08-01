مصر: الجيش يعلن مقتل 89 "تكفيريا" وجرح ومقتل 8 من جنوده في شمال سيناء

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تمكن الجيش المصري من القضاء على "89 تكفيريا شديد الخطورة" إثر عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد، حسب بيان نشره الأحد، أشار فيه لمقتل وجرح ثمانية من أفراده في هذه العمليات التي سمحت أيضا بضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة واكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها "العناصر الإرهابية".

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أعلن الجيش المصري في بيان الأحد مقتل "89 تكفيريا شديد الخطورة" إثر عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، مشيرا أيضا إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراده في هذه العمليات.

وأفاد الجيش في بيان تم نشره على الصفحات الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ على منصات التواصل بأنه و"خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء".

تغريدة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية #المتحدث_العسكرى : بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة ...



إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/tBEwnFcuqT — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 1, 2021

كما أضاف بيان الجيش المصري أنه و"نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة ثمانية من أبطال القوات المسلحة". لكن البيان لم يحدد الفترة الزمنية التي جرت خلالها العمليات العسكرية المشار إليها.

هذا ونوه البيان إلى ضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، لافتا إلى "اكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء".

تغريدة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية #المتحدث_العسكرى : بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة ...



إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/14HH8xGKYM — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 1, 2021

وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الجهاديين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدته في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وتشن القوات المصرية منذ فبراير/شباط 2018 حملة عسكرية واسعة ضد المجموعات المسلحة والمتطرفين في المنطقة، وفي أماكن أخرى من البلاد. ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون، إلى جانب عشرات العسكريين، حسب أرقام الجيش المصري.

فرانس24/ أ ف ب

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