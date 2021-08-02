المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث مصير العائلات المهددة بالطرد من حي الشيخ جراح بالقدس

تبحث المحكمة العليا في إسرائيل بدءا من الاثنين مصير أربع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين، وهي القضية التي كانت وراء اندلاع أعمال العنف الدامية في مايو/أيار الماضي. وقررت هذه العائلات الاستئناف بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.

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انطلقت في المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين جلسة استماع للنظر في قضية أربع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد، لصالح مستوطنين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، وكانت وراء اندلاع أعمال عنف دامية في مايو/أيار.

وقامت أربع عائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل، بالاستئناف أمام المحكمة العليا بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.

تأجيل النظر في قضية حي الشيخ جراح 03:24

لكن في إسرائيل يمكن مع بعض الاستثناءات الاستئناف مرة واحدة فقط أمام المحكمة العليا التي حكمت لصالح الإخلاء في الماضي. لذلك تنتظر العائلات الفلسطينية لمعرفة إذا كان بإمكانها رفع استئناف جديد بشكل استثنائي.

علام ينص القانون الإسرائيلي؟

وفي هذا الشأن، صرح محامي العائلات سامي رشيد "يمكن للمحكمة أن تمنحنا الإذن بالاستئناف"، وأشار مع ذلك إلى أنه "من المستبعد" أن يصدر قرار نهائي اليوم. والقضية متعلقة بملكية الأرض التي تم بناء عليها منازل يعيش فيها فلسطينيون ويسعى مستوطنون للاستحواذ عليها في القدس الشرقية.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب 1948، يمكنهم المطالبة باسترداد "حقهم في الملكية". ولكن لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.

مداخلة مراسلة فرانس24 في القدس 04:17

هذا وتجمع الاثنين عشرات الأشخاص بينهم الأهالي ومحامون ونشطاء سلام، فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب، أمام مقر المحكمة دعما للعائلات الفلسطينية وتعبيرا عن رفضهم للاستيطان الإسرائيلي على وقع قرع الطبول والهتافات.

"1000 فلسطيني معرضون للطرد"

وفي مايو/أيار، تحولت الاحتجاجات المؤيدة لسكان حي الشيخ جراح الفلسطينيين إلى مواجهات مع المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وشكلت الشرارة وراء اندلاع مواجهات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ووقعت حينها مواجهات في مجمع المسجد الأقصى، ثالث أقدس المواقع الإسلامية وأقدس موقع عند اليهود، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ولاحقا في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار، اندلع نزاع دام بين الفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها حركة حماس التي تسيطر على القطاع، وبين الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مصرع 260 فلسطينيا بينهم أطفال ومقاتلون، و13 شخصا في إسرائيل بينهم جندي وطفل وفتاة.

من جهة أخرى، قالت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، إن ما يصل إلى 1000 فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور معرضون لخطر الطرد لصالح مستوطنين.

فرانس24/ أ ف ب

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