ريبورتاج: عام بعد انفجار مرفأ بيروت... مستشفى الجعيتاوي يحاول الصمود واستقبال المرضى رغم الصعوبات

الطبيب ناجي أبي راشد مع زميلته في قسم رعاية القلب. الطبيبان يتحدثان عن آثار الانفجار والأزمة الاقتصادية على الرعاية الصحية في لبنان. مستشفى الجعيتاوي تضرر كثيرا من انفجار المرفأ كونه يقع على بعد كيلومتر ونصف فقط من مكان الحادث.

لم تواجه المستشفيات والعيادات اللبنانية فقط آثار الخراب الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، بل صارت اليوم تعاني من مشاكل أخرى أكثر خطورة، كنقص الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية ورحيل أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل. المستشفى الجامعي الجعيتاوي ليس بمنأى عن هذا الوضع، فبعدما صمد أمام الانفجار، يحاول مرة أخرى الصمود أمام الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد...

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"تجمعت كل المشاكل على اللبنانيين والحكومة تتفرج". هكذا لخص الحلاق البيروتي أبو علي الوضع المأساوي الذي تعيشه بلاد الأرز قبل انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب 2020 والذي "ازداد سوءا بعد الانفجار" حسب تقديره.

فإضافة إلى البطالة المستشرية وأزمة الوقود وتدني مستوى المعيشة بشكل رهيب وانخفاض قيمة صرف الليرة إلى أدنى مستوى لها، تعاني المستشفيات والعيادات العامة والخاصة على حد سواء من عدة مشاكل، من بينها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ورحيل مئات من الأطباء والممرضات إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل.

ويأتي هذا في وقت لا تزال بعض المستشفيات تعاني من آثار الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، إذ لم تتمكن بعد من إنهاء عمليات الترميم وتأهيل كل الأقسام الطبية بسبب نقص الأموال والتبرعات.

فرانس24 زارت المستشفى الجامعي اللبناني الجعيتاوي وسط بيروت ووقفت على الخسائر الناجمة عن الانفجار والتي بلغت حسب تقديرات مدير المستشفى بيير ياريد إلى 7 ملايين دولار على الأقل.

فالانفجار أحدث أضرارا جسيمة في قسم الطوارئ ودمر كل المعدات الطبية المتواجدة فيه. فيما أصيب عدد كبير من المرضى الذين كانوا يتواجدون في هذا القسم وكذلك الأطقم الطبية. كثير منهم أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، لكن لحسن الحظ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

إحدى واجهات المستشفى اللبناني الجعيتاوي الخاص وسط العاصمة بيروت بلبنان بعد عمليات ترميم الجدران والمرافق الطبية المتواجدة بداخله. © طاهر هاني فرانس24

وعلى الرغم من أن 80 بالمئة من أعمال الترميم انتهت وتم تركيب تجهيزات طبية جديدة بفضل المساعدات المالية التي قدمتها بعض المنظمات والمؤسسات الدولية ومانحون، إلا أن المستشفى أصبح يواجه مشاكل أخرى، تتمثل في نقص الأدوية وهجرة الأطباء المتخصصين إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل.

وقال بيير ياريد في هذا الخصوص "للأسف الأزمة الاقتصادية والوضع الحالي في لبنان أثرا سلبا على الأطباء بشكل خاص وعلى موظفي قطاع الصحة بشكل عام. أكثر من 1000 طبيب ومئات الممرضين والممرضات غادروا البلاد في 2021".

وأضاف "حوالي 30 ممرضة تركت المستشفى اللبناني الجعيتاوي الذي أعمل فيه هذه السنة. وأخشى أن يرتفع هذا العدد قريبا لأن الوضع الاقتصادي ينهار يوما بعد يوم وقيمة الليرة في تراجع مستمر"، مشيرا أنه "يخشى كثيرا على مصير المرضى في حال غادر أطباء أخصائيون وأكفاء إلى الخارج".

ووجه نداءً للدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإلى كندا والولايات المتحدة لمساعدة لبنان على وضع حد "لهجرة الأدمغة والأطباء الأكفاء إلى الخارج خوفا من أن يؤدي هذا النزيف إلى كارثة صحية ووطنية في لبنان" حسب تعبيره.

المدير العام لمستشفى الجعيتاوي الخاص ببيروت يخشى أن يتدهور قطاع الصحة بشكل أكبر وأن تنقص بعض الأدوية الضرورية لمعالجة المرضى. كما يخشى أيضا من هجرة الأطباء والممرضين إلى الخارج من أجل حياة أفضل. © طاهر هاني/ فرانس24

وحول مستقبل لبنان والمستشفيات اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة وبعد الخراب الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، قال بيير كاريد إن المستقبل "ليس أسود تماما بل على الأقل رمادي اللون". وتابع "حياتنا مبنية على المجهول ونحن نكافح بشكل يومي لتحسين الوضع. نبحث عن الأدوية دون انقطاع ولا نستطيع أن نخطط للمستقبل أو نضع استراتيجية طبية طويلة الأمد".

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وأردف "ربما نحن نعيش أزمة لم يسبق لها مثيل في لبنان. حتى في وقت الحرب اللبنانية أو ضد إسرائيل، لم نتعرض إلى مثل هذا النقص الصارخ في الدواء. السبب حسب رأيي يعود إلى نقص الشفافية في عملية شراء الأدوية. مسؤولو الحكومة والبنك المركزي وشركات استيراد الأدوية يرفضون الجلوس على نفس الطاولة لإيجاد حل للمشكلة. كل جهة تتهم الأخرى. وفي نهاية المطاف، معيشتنا تشبه فيلم ’تيتانيك‘ كل واحد يفكر في مصلحته الخاصة".

وأنهى "الأمر الذي يقلقني كثيرا هو هجرة الأطباء اللبنانيين والأدمغة إلى الخارج. لأنه لا يكفي أن نمتلك مستشفيات ومعدات طبية جديدة إذا لم يوجد هناك أطباء يقدمون العلاج للمرضى ويستخدمون هذه الآلات".

نائبة مدير المستشفى اللبناني الجعيتاوي هادية أبي الشبلي تقف حائرة أمام الخراب الذي خلفة الانفجار داخل المستشفى وتتساءل كيف يمكن إعادة ترميمه وتجهيزه من جديد؟ © حقوق الصورة محفوظة لمستشفى الجعيتاوي

باتريس (29 عاما) طبيب في المستشفى اللبناني الجعيتاوي يفكر في الرحيل إلى الخارج والعمل في مستشفيات أوروبية أو أمريكية، قال لفرانس24 "يجب أن أفكر في مستقبلي الخاص. للأسف لبنان لا توفَّر لي كل الضمانات والاستقرار لكي أعيش فيه. بالعكس، يمكن للأزمة أن تطول لأربع أو خمس سنوات أخرى".

باتريس طبيب في المستشفى الجامعي اللبناني الجعيتاوي يفكر في مغادرة لبنان إلى أوروبا من أجل البحث عن معيشة أفضل. في بلده مهنة الطب أصبحت صعبة الممارسة بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية. باتريس، طبيب مختص في المستشفى اللبناني الجعيتاويي ل@فرانس24 “وضع المستشفيات صعب جدا. نحن نعاني من أزمة صحية واقتصادية في آن واحد. عدد كبير من الاطباء والكوادر الطبية غادروا لبنان بحثا عن حياة أفضل. وأنا أيضا أفكر في الرحيل" #مرفأ بيروت pic.twitter.com/9vFFXHwNno — Tahar Hani (@taharhani) July 30, 2021

وتابع" راتبي لا يتعدى 60 أو 65 دولارا في الشهر. وهذا يعود إلى التضخم الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني. قبل الأزمة كنت أتقاضى حوالي 800 دولار، لكن اليوم عدد كبير من الأطباء مرغمون على العمل في عدة مستشفيات في آن واحد لكسب لقمة عيشهم".

وفي سؤال عما إن كان الوضع في لبنان قد تغير، أجاب "نعم ولكن للأسف إلى الأسوأ. الحكومة لم تقم بأي شيء لتحسين ظروف حياة اللبنانيين. وفي غياب أية مساعدات من قبل مانحين دوليين، هناك مخاوف حقيقية من انهيار النظام الصحي اللبناني، خاصة وأننا نشهد ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بكوفيد-19 قد تضع المستشفيات وأقسام العناية المركزة على المحك".

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وإلى ذلك، يقع مستشفى الجعيتاوي على بعد كيلومتر ونصف فقط من مكان الانفجار. هذا ما جعله عرضة لأضرار جسيمة لا تزال آثارها حاضرة في العديد من الأماكن، على غرار الطابق السفلي المخصص للطوارئ.

وعلى الرغم من مرور عام على الانفجار، إلا أن الحزن لا يزال يسيطر على شعور هادية أبي شبلي، وهي نائبة مدير المستشفى وطبيبة درست في مدينة ليون الفرنسية في التسعينيات من القرن الماضي.

قاعة طبية لمستشفى الجعيتاوي دمرت كليا من الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. المستشفى يقع على بعد كيلومتر واحد ونصف فقط من مكان الانفجار، ما أدى إلى إصابته بأضرار جسيمة وبخسائر تقدر بأكثر من 7 ملايين دولار. © طاهر هاني فرانس24

وصرحت لفرانس24 "حجم حزننا ازداد بعد مرور سنة على الانفجار. فإضافة إلى هذا الحادث المأساوي، نعيش أيضا أزمة اقتصادية خانقة لا تدفع فقط الأطباء إلى الرحيل إلى الخارج، بل تتطلب منا أن نوفر يوميا كل المواد الضرورية لتسيير المستشفى، مثل الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية أثناء انقطاع الكهرباء".

وأضافت "بالرغم من كل هذه المعاناة، أنا أطلب من الأطباء والممرضات عدم ترك لبنان لأنه مهما طالت الأزمة فهي ستنتهي في يوم ما"، مثنية في الوقت نفسه وعلى الرغم من استغرابها، على الدور الذي لعبته الحكومة في توفير جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل يومي.

من جهتها، أضافت الطبيبة زيليا فرانسيس، وهي متخصصة في طب الغدد الصماء، أن انفجار مرفأ بيروت زاد من قلق المرضى الذين يأتون إلى المستشفى، منوهة إلى أنه بسبب الأزمة الاقتصادية، أصبحت غير قادرة على تقديم وصفات طبية لمرضاها كون الأدوية التي تصفها غير متوفرة في السوق.

صورة التقطها موظفو المستشفى اللبناني الجعيتاوي يوم وقوع الانفجار في 4 أغسطس/آب 2020. الصورة تبين ضحايا على الأرض مصابين بجروح، لكن لحسن الحظ لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف الطاقم الطبي ولا المرضى. © حقوق الصورة محفوظة لمستشفى الجعيتاوي ببيروت

وشرحت لفرانس24 "عدد كبير من المرضى يتصلون بي ويطلبون مني أن أقدم لهم دواء بديلا عن "الأنسولين" لمعالجة مرض السكري. لكن للأسف حتى الأدوية البديلة غير متوفرة في الصيدليات. فماذا أفعل إذن في هذه الحالة؟ هل لديك جواب؟ لقد حاولنا إيجاد حلول مؤقتة، لكن الوضع أصبح اليوم لا يطاق. وإذا استمر على هذا النحو، فنحن سنسير مباشرة نحو كارثة صحية".

الدكتور ناجي أبي راشد الذي لا يتجاهل كل هذه المشاكل، ولم يدعها تنال من عزيمته، يرفض أن يتبع خطوات زملائه الذين غادروا البلاد باتجاه أوروبا وأمريكا ودول الخليج، ويفضل البقاء في بلاد أجداده كما يقول: "سأبقى هنا مهما كان الحال وسأكون دائما في خدمة المرضى اللبنانيين. سأقاوم إلى غاية خروج لبنان من محنته وتشرق عليه الشمس من جديد ويتحول إلى مكان يطيب فيه العيش مجددا".

طاهر هاني/ موفد فرانس24 إلى بيروت

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