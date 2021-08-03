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بعد عام من انفجار مرفأ بيروت... المصابون وعائلات الضحايا مازالوا بانتظار محاسبة المسؤولين

مازالت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت تنتظر محاسبة المسؤولين عن المأساة. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، يبدي المصابون وعائلات الضحايا خيبة أملهم من عدم تقدم التحقيق في المأساة وعدم محاسبة أي من كبار المسؤولين. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بعرقلة التحقيق في الحادث الذي تسبب في مقتل أكبر من مئتي شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من المدينة. ويرى شق من واسع اللبنانيين حادثة انفجار المرفأ على أنها نتيجة مباشرة لعقود من سوء إدارة البلاد وفساد الطبقة السياسية في لبنان.