"السياسيون قتلوا المستقبل وأفسدوا لبنان"... صرخة سكان حي الكارنتينا بعد عام على انفجار مرفأ بيروت

يحيي اللبنانيون، وبشكل خاص سكان حي الكارنتينا الواقع غرب العاصمة، الأربعاء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في جو من الحزن والغضب. وهم يطالبون الحكومة بالكشف عن حقيقة ما جرى في 4 أغسطس/آب 2020 ومن يقف وراء هذا الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وأُطلقت دعوات إلى تنظيم مظاهرات تكريما للضحايا وإلى محاسبة رجال السياسة والدين الذين "قتلوا المستقبل والأمل في لبنان".

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في ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، يخرج اللبنانيون الأربعاء إلى الشوارع لتكريم ضحايا هذا الحادث المأساوي الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف ولمطالبة سلطات البلاد بالكشف عن حقيقة ما جرى.

وستشارك عائشة شاهين (47 عاما) التي دُمر منزلها جراء الانفجار في حي "خضر" بالكارنتينا الذي يبعد عن المرفأ حوالي 150 مترا في المظاهرة لكي "تعبر عن غضبها حول طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحادث المروع وتجاهلها لعائلات الضحايا والمتضررين الذين فقدوا منازلهم ودمرت حياتهم" كما قالت لفرانس24.

وأضافت هذه الأم التي تعيش من مساعدات جمعيات خيرية محلية: "4 آب لديه دلالة رمزية عندنا. نريد أن نجعله يوما للصلاة ولمحاسبة الحكومة ولحثها على كشف الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار وأسماء المسؤولين الذين يقفون وراءه".

منظر جانبي لمرفأ بيروت الذي دمره الانفجار في 4 آب 2020. بعد مرور عام على الحادث، لم يتغير شيء ولم تبدأ أية عمليات ترميمية بسبب نقص الإمكانيات المادية © طاهر هاني فرانس24

وستكون الوقفات الاحتجاجية في ثلاثة مواقع في بيروت. الوقفة الأولى ستنظم أمام مركز فوج إطفاء بيروت بحي الكارنتينا. هذا الفوج الذي فقد تسعة رجال إطفاء وامرأة عندما كانوا يحاولون مكافحة النيران التي اندلعت في سماء بيروت بسبب انفجار أكثر من 200 كيلوغرام من نيترات الأمونيوم.

عائلات الضحايا ستكون حاضرة في هذه الوقفة إلى جانب مواطنين بيروتيين. أما المظاهرة الثانية فستنظم بساحة "ساسين" في حي الأشرفية لتنطلق بعد ذلك مسيرة كبيرة تجوب بعض أحياء بيروت التي تضررت من الانفجار إلى غاية رمز "المغترب" المقابل للمرفأ حيث سيتم الوقوف دقيقة صمت في عين المكان عند حدود السادسة وثماني دقائق مساء، (وهو وقت الانفجار)، تكريما لأرواح الضحايا.

ومن هذا المكان، سيتوجه المتظاهرون نحو مبنى البرلمان وستنظم وقفة للمطالبة برفع الحصانة عن المسؤولين المحتملين عن الانفجار.

منظر لمرفأ بيروت بعد عام على وقوع حادث الانفجار منظر لمرفأ بيروت بعد عام من الانفجار الذي هز اركان المدينة في آب 2020. لم يتغير أي شيء. سوى الازمة الصحية والاقتصادية التي استعصت. غالبية الشبان يحلمون بالرحيل إلى الخارج في حين الحكومة غائبة عن الوعي #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/mzhoWQs2jb — Tahar Hani (@taharhani) August 3, 2021

وزارت فرانس24 حي الكارنتينا الواقع غرب بيروت، وهو حي شعبي تضرر كثيرا من الانفجار بسبب قربه من المرفأ. بعض بناياته مثل تلك المتواجدة في منطقة مدور أعيد بناؤها وترميمها، لكن سكان هذا الحي لا يزالون غاضبون بسبب غياب الحكومة التي لم "تطل عليهم ولو مرة واحدة لكي تقدم لهم يد العون".

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تسكن السيدة هدى في حي مدور بالكارنتينا. وكادت تفقد حياتها بعد أن دمر الانفجار الطابق الخامس والرابع والثالث من البناية التي كانت تملك في أسفلها دكانا لبيع المواد الاستهلاكية. ولحسن الحظ، عندما شعرت بأن الأرض بدأت تتحرك كأن زلزالا هزها، فرت مع ابنها من الدكان ونجت من الموت. وظلت عدة شهور بدون مأوى حتى تمكنت جمعية "فرحة العطاء" المحلية ومنظمة أمريكية أخرى من إنهاء أشغال ترميم العمارة والدكان.

السيدة هدى تسكن في حي مدور بالكارنتينا تملك دكانا دمره الانفجار. لكن جمعية محلية ساعدتها على إعادة ترميمه. هي لا تفكر في الهجرة لأنها تعودت على العيش في لبنان رغم المصائب والمحن، كما تقول © طاهر هاني فرانس24

وقالت لفرانس24: "عشنا الرعب. لا أحد يتخيل كيف كانت المنطقة. اعتقدنا بأنه زلزال. ولغاية اليوم لم نقف على رجلينا ولا زلنا نعاني". وأضافت: "بعد مرور سنة، لم يتغير الوضع. التحقيق لم يكشف عن مسؤولي الانفجار. الدولة لديها يد في هذا الانفجار. يجب محاسبة كل المسؤولين. الله سيحاسبهم".

وستشارك هدى في المظاهرة التي ستنظم قرب المرفأ لتطالب بـ "إنهاء الذل والبهدلة" التي تعيشها. وبخصوص مستقبلها، فهي لا تنوي مغادرة لبنان لأنها "كبرت فيه وعاشت جميع حروبه"، لكن ابنها "سيترك البلد في 21 أغسطس/آب متوجها إلى مدينة ليل الفرنسية لاستكمال دراسته والبحث عن مستقبل أفضل" كما تقول.

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وقالت: "لا أرضى أن يعيش أولادي الظلم. لا يوجد مستقبل للشباب في لبنان. الله سيحاسب كل المسؤولين وسيشربون من كأس المرارة الذي شربنا منه. الناس الذين وقعوا ضحايا الانفجار لم يستشهدوا بل الحكومة قتلتهم".

دانييلا شابة لا يتعدى عمرها 20 عاما. تسكن في حي مدور في الكارنتينا. أصبحت تخاف من الأصوات المرتفعة بعد انفجار مرفأ بيروت © طاهر هاني فرانس24

ولا تختلف الشابة دانييلا خضرة (20 عاما) التي تسكن في الطابق الثاني من العمارة، مع جارتها. بالنسبة لها، الوضع في لبنان لم يتغير بعد مرور عام على الانفجار. "بالعكس، زاد تدهورا"، وتساءلت بغضب شديد: "لماذا لم يمت أفراد الحكومة في الانفجار؟ لماذا هز الانفجار منازلنا وعماراتنا ولم يدمر منازل المسؤولين السياسيين والدينيين؟ أمنيتي أن تقصف إسرائيل جميع أفراد الحكومة لأنهم هم الذين يتحملون مسؤولية كل ما يحدث في البلاد ويسرقون أموال الناس".

فادية زعرور خضرة مع والدتها في المنزل. تعمل فادية كحلاقة لكنها توقفت عن العمل منذ شهرين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان. ستشارك فادية في مظاهرة 4 آب 2021 © طاهر هاني فرانس24

وتابعت: "أنا مثلا لا أستطيع مزاولة دراستي لأن والدتي العاطلة عن العمل غير قادرة على دفع ثمن هذه الدراسات. ماذا أفعل إذن؟ هل أبقى في المنزل وأتوسل إلى الله أن يبعث لي المال".

وبعد أن سكتت لحظة صغيرة، عادت دانييلا لتقول: "على هذه الحكومة أن تترك المجال لرجال يتمتعون بالكفاءة والنزاهة. نحن نريد أن نعيش وأن يكون لنا مستقبلا في بلدنا رغم أنهم قتلوا هذا المستقبل".

ورغم مرور سنة على الكارثة، إلا أن هذه الشابة لا تزال تعاني نفسيا من عواقب الانفجار. فهي لا تستطيع أن تنام بمفردها في غرفة وما إن سمعت صوتا مزعجا أو شعرت بهزة حتى تعرضت للاضطراب وركضت بسرعة إلى غرفة النوم كي تتحصن.

وقالت: "أشعر دائما بالخوف. أمي أيضا تشعر بالخوف لكنها تخفي إحساسها. فهي تحاول دائما أن تظهر أمامنا في وجه ربة بيت قوية ومقاومة وقادرة على مواجهة المشاكل. لكن في 4 آب، تعرفت على وجه أمي الحقيقي وتحققت بأنها تشعر بالخوف كباقي الناس".

وأنهت الشابة حديثها قائلة: "السياسيون يشترون البواخر والفيلات ويعيشون في الجنة. نحن الذين نسعى لمعرفة الحقيقة ولماذا قتل مئات الناس في الانفجار. تعبنا من العيش في لبنان. يجب دائما أن نناضل من أجل العيش ولكسب حقوقنا والحفاظ على كرامتنا".

السيدة فيرا ناقور من حي مدور كارنتنا غرب بيروت ل@France24_ar : شفنا الموت بعينينا بلحظة وخربت بيوتنا بلحظة. رغم مرور سنة عن الانفجار، لازال نشعر بانه وقع أمس. وين الحكومة. الحكومة هي التي قتلتنا" #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/iQF6su81HW — Tahar Hani (@taharhani) July 29, 2021

وغير بعيد عن حي مدور، وبالتحديد في حي الخضر بمنطقة الكارنتينا، الوضع أشد سوءا. بعض السكان يتهمون منظمات الإغاثة بعدم الاهتمام بهم كما اهتموا بسكان حي مدور ذي الغالبية المسيحية. تعيش عائشة شاهين (47 عاما) في هذا الحي برفقة ابنتيها.

متطوعون من منظمة "فرحة عطاء" اللبنانية يقدمون يد العون لسكان حي مدور بالكارنتينا ويعيدون ترميم منازلهم المهدمة © طاهر هاني فرانس24

وقالت لفرانس24: "بعد عام على الانفجار لم يتغير شيء. أولادي يعيشون في خطر ويخشون من وقوع انفجار ثان لأن الدولة لحد الآن لم تحدد من هو المسؤول عن انفجار المرفأ". وتابعت: "الوضع الاقتصادي تدهور أيضا. نحن أمام وحشين: وحش الحرب ووحش الجوع".

وأردفت: "حولوني من إنسانة متعلمة إلى إنسانة متسولة أطرق أبواب منظمات الإغاثة بحثا عن الطعام والمساعدات. وفي كل مرة يكون عندي أمل، تأتي الدولة وتأخذ قرارا ما ثم تدمر هذا الأمل".

وقررت عائشة شاهين المشاركة في مظاهرة الأربعاء لأنها تريد "التغيير"، وتريد إيصال صوتها إلى "العالم ليعرف المعاناة" التي تعيشها قبل 4 آب 2020 وبعده". وقالت إن السياسيين "لا يهتمون إلا بالمناصب وكيف يستولون على أموال الخزينة، ونسيوا شعبهم. كنا نعيش في الوقت المعاصر فعادوا بنا إلى العصر الحجري".

عائشة شاهين (47 عاما) " المسؤولون السياسيون لا يهتمون إلا بالمناصب وكيف يستولون على أموال الخزينة. حولون من الوقت المعاصر إلى العصر الحجري" #انفجار_مرفأ_بيروت @France24_ar pic.twitter.com/x6oi80ElH0 — Tahar Hani (@taharhani) August 3, 2021

ومهما اختلفت أعمارهم ودياناتهم والطبقات الاجتماعية التي ينتمون إليها، لا تختلف شهادات اللبنانيين بخصوص انفجار مرفأ بيروت والوضع الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

فهم ينظرون إلى الحكومة بنوع من الكراهية لعجزها عن تلبية أبسط المطالب مثل توفير المياه والكهرباء والدواء، ناهيك عن محاربة البطالة التي تفشت بنسبة كبيرة في السنوات الثلاث الأخيرة وتحديد هوية المسؤولين الذي تورطوا في انفجار مرفأ بيروت.

وليس أمامهم سوى حلين، إما الرحيل إلى الخارج بحثا عن شمس مشرقة وإما التأقلم مع الواقع المر. لكن غاني العيسي الذي يملك ورشة صغيرة لصناعة الشمع في منطقة الكارنتينا لديه حل ثالث: "الثورة".

طاهر هاني/ موفد فرانس24 إلى بيروت

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