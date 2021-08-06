حزب الله يطلق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية والأمم المتحدة تصف الوضع "بالخطير" في جنوب لبنان

الدخان يتصاعد من كريات شمونة بشمال إسرائيل بعد قصف صاروخي من لبنان، في الرابع من آب/أغسطس 2021

أعلن حزب الله اللبناني الجمعة إطلاق عشرات الصواريخ في محيط مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، ردا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان. فيما دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى وهضبة الجولان، وأكد الجيش الإسرائيلي نبأ القصف الصاروخي بإصداره بيانا يعلن فيه أن منظومة الدفاع الجوي قد اعترضت معظم الصواريخ. وحذرت قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) الجمعة من "وضع خطير جدا" في المنطقة الحدودية بين البلدين نتيجة التصعيد الأول من نوعه منذ العام 2019.

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أصدر حزب الله اللبناني الجمعة بيانا يعلن فيه إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في تصعيد وصفته الأمم المتحدة بأنه "خطير". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله، وأنها ردت عليه بقصف مدفعي مؤكدا عدم رغبته بالتصعيد على الحدود، بموازاة إعلان استعداده لذلك وذلك على وقع توتّر تشهده المنطقة الحدودية منذ يومين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتبنّى فيها حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان والمدعومة من إيران، استهداف مواقع إسرائيلية، منذ تصعيد عسكري بين الطرفين عام 2019.

وأعلن حزب الله في بيان إنه "عند الساعة 11,15 دقيقة (8,15 ت غ) من قبل ظهر اليوم الجمعة وردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات ... في المقاومة الإسلامية بقصف أراض مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

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ودوت انفجارات في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، تبعها تصاعد أعمدة دخان من منطقة مزارع شبعا، قبل أن ترد القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي عنيف على المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "أكثر من 10 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية... منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ"، بينما سقطت الأخرى في مناطق غير مأهولة. وفي وقت لاحق، أفاد عن شن ضربات في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ. وأدى الرد الإسرائيلي إلى اندلاع حرائق في مناطق حرجية.

"وضع خطير جدا"

وحذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجمعة من "وضع خطير جدا" على وقع التصعيد. وأعلنت في بيان أن "قواتنا رصدت إطلاق صواريخ من لبنان وردا بالمدفعية الإسرائيلية والوضع خطير جدا"، وحثت "جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

وبعد وقت قصير من القصف باتجاه إسرائيل، أوقف عدد من المواطنين الراجمات التي أطلقت منها الصواريخ، وفق ما أفاد مصدر عسكري وحزب الله.

وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنون من سكان قرية شويا ذات الغالبية الدرزية في منطقة حاصبيا وهم يحيطون بشاحنة أقلت عددا من الراجمات بعد إتمام مهمتها. واتهم عدد منهم حزب الله بإطلاق النار من مناطق سكنية. إلا أن حزب الله أكد في بيان أنه جرى إطلاق الصواريخ من "مناطق حرجية بعيدة تماما عن المناطق السكنية حفاظا على أمن المواطنين". وقال المصدر العسكري إن الجيش "سحب الراجمة".

والخميس، شنّت القوات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاهها، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وفي تصريح، أكد الجيش الإسرائيلي أن آخر غاراته الجوية المعلنة على لبنان تعود للعام 2014 ووقعت في أعقاب تبادل لإطلاق النار شهدته المنطقة الحدودية. واستهدفت تلك الغارات الحدود مع سوريا.

ولم تستهدف إسرائيل بغارات جوية منذ 2006 معاقل لحزب الله في الجنوب اللبناني. ويعود آخر توتر عسكري بين الطرفين إلى العام 2019 حين استهدف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال إنه رد على هجومين "إسرائيليين" ضدّه في سوريا ولبنان.

وكان حزب الله توعد في حينه بالرد على مقتل اثنين من عناصره في آب/أغسطس 2019 في غارة إسرائيلية قرب دمشق، وعلى شن إسرائيل كما اتهمها هجوما بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

فرانس24/ أ ف ب

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