ريبورتاج - مصر: ردود الفعل في الشارع حول اعتزام الرئيس رفع الدعم عن رغيف الخبز

رفع الدعم عن الخبز في مصر © صورة ملتقطة من الشاشة

بعدما عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي عن ضرورة مراجعة سعر رغيف الخبز المدعوم بقوله "إن الوقت حان لزيادة أسعاره" دون أن يحدد حجم هذه الزيادة، تباينت ردود الفعل في الشارع المصري على هذه الإشارة وعلى سبل توجيه الدعم للمواطن في مصر، مع العلم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. فهل هي خطوة جديدة نحو الإصلاح الاقتصادي؟ ريبورتاج أحمد الصفتي لفرانس24 من العاصمة المصرية القاهرة.