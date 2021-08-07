لبنان: حسن نصرالله يتهم قاضي التحقيق في انفجار المرفأ بأنه "مسيس"

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اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السبت قاضي التحقيق في ملف الانفجار طارق البيطار متهما التحقيق بأنه "مسيس". وتابع: "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس"، و"المطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي". يذكر أن قاض سابق في قضية المرفأ أعفي من مهامه نتيجة ضغوط سياسية. كما انتقد آخرين لم يذكرهم لإلقاء اللوم على حزب الله في وجود شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار. ومنذ أسابيع، يتم التداول باتهامات موجهة الى حزب الله، خصوصا على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات حول انفجار المرفأ.

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اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السبت أن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار "مسيس".

وفي هذا الإطار، انتقد نصرالله قاضي التحقيق في ملف الانفجار طارق البيطار الذي إدعى على مسؤولين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستدعى وزراء سابقين هم نواب حاليا ومسؤولين أمنيين للاستجواب. وسأل نصرالله: "أين الدليل؟" ليقوم القاضي بالادعاء. كما سأل "لماذا لا ينشر القضاء نتائج التحقيق الفني التقني؟".

وتابع: "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس"، و"المطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي"، "فإما أن يشتغل تقنيا وبوضوح وإما على القضاء أن يجد قاضيا آخر".

ودعا عائلات الضحايا الى الضغط على القاضي البيطار لمعرفة الحقيقة، داعيا قاضي التحقيق الى "عدم اللجوء الى الاستنسابية".

كما انتقد نصرالله آخرين لم يذكرهم بالاسم لإلقاء اللوم على حزب الله في وجود شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار.

ومنذ أسابيع، يتم التداول باتهامات موجهة الى حزب الله، خصوصا على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات حول انفجار المرفأ، مفادها أنه متورط في استقدام النترات الى مرفأ بيروت، وأنه كان يساهم في نقلها الى النظام السوري ليستخدمها الأخير في البراميل المتفجرة التي كان يلجأ اليها في عمليات قصف معارضيه.

ورأى نصرالله في كلمة متلفزة أن الاتهامات الموجهة إلى حزب الله هي "استهداف سياسي مدفوع ثمنه اميركيا وسعوديا وفي خدمة اسرائيل".

وكان قاض سابق في قضية المرفأ أعفي من مهامه نتيجة ضغوط سياسية.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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