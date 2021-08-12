هيومن رايتس ووتش تتهم فصائل فلسطينية بارتكاب "جرائم حرب" خلال النزاع الأخير في غزة

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عناصر من كتائب عز الدين القسام في خان يونس في قطاع غزة بتاريخ 27 مايو/أيار 2021.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته الخميس، أن إطلاق فصائل فلسطينية الصواريخ وقذائف الهاون على مدن إسرائيلية خلال النزاع الأخير في غزة ومحيطها، يرقى إلى "جرائم حرب". وقالت المنظمة إن "الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل وأخطأت أو أخفقت أثناء إطلاقها قتلت أو أصابت" عددا غير محدد من الفلسطينيين في القطاع.

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أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس أن إطلاق فصائل فلسطينية الصواريخ وقذائف الهاون على المدن الإسرائيلية خلال حرب مايو/أيار في غزة ومحيطها يرقى إلى "جرائم حرب".

وأجرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا تحليلا للهجمات التي نفذت انطلاقا من غزة وأسفرت عن مقتل 12 مدنيا إسرائيليا وإصابة العشرات.

تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في #غزة والتي قتلت وجرحت مدنيين في #إسرائيل وغزة، تنتهك قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب https://t.co/MFtTfsJhnd pic.twitter.com/il76v85xYA — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 12, 2021

وقالت المنظمة إنها حققت في عدد من الهجمات التي أودت بحياة مواطنين إسرائيليين، فضلا عن هجوم صاروخي فلسطيني طال بالخطأ مدينة جباليا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

"انتهاك لقوانين الحرب"

وأضافت المنظمة أن "الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل وأخطأت أو أخفقت أثناء إطلاقها قتلت أو أصابت" عددا غير محدد من الفلسطينيين في غزة.

وفي تقرير نشرته الخميس، استشهدت المنظمة الحقوقية بتصريحات لحركة حماس في غزة وفصائل مسلحة أخرى تعلن عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى. وبعد صدور بيان من هذا النوع، قتلت شظايا صاروخية امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 63 عاما جنوب تل أبيب. وقتل صاروخ آخر رجلا وابنته المراهقة في قرية على بعد 20 كيلومترا من تل أبيب.

وفي هذا الشأن، أفادت المنظمة بأن "على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية".

وسبق أن وجهت المنظمة أصابع الإتهام إلى إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بتنفيذ "هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يعكس الحاجة إلى تحقيقات دولية.

كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة". وقال البيان إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".

حركة حماس ترد

في المقابل، أعرب الناطق عن حركة حماس حازم قاسم عن أسفه لتقرير المنظمة، وقال في بيان "من المؤسف أن يصدر تقرير من منظمة هيومن رايتس ووتش يتهم المقاومة بارتكاب جرائم، لأن الجرائم الحقيقية ارتكبها الاحتلال من خلال استهداف المدنيين في العدوان الأخير على قطاع غزة وقتله لأكثر من 100 طفل وامرأة وهدم البنايات السكنية".

وأضاف قاسم أن "المقاومة مارست حقها الطبيعي في الدفاع عن شعبها الفلسطيني ومقاومة الاحتلال مكفولة بالقانون الدولي الإنساني ... تبقى المشكلة الأساسية في الاحتلال والحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني وإنكاره لحقوقنا الأساسية".. وطلبت من "كل الجهات معاقبة الفاعل الحقيقي والمجرم الحقيقي وهو الاحتلال وقادة جيشه الذين تعمدوا استهداف كل ما هو مدني في قطاع غزة".

وخاضت الدولة العبرية وحركة حماس في مايو/أيار نزاعا داميا استمر 11 يوما، شنت خلاله القوات الإسرائيلية مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذي أطلقت حماس منه أكثر من 4000 صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأدى النزاع إلى مصرع 260 فلسطينيا بينهم مقاتلون و66 طفلا، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، حسبما قالت السلطات من الطرفين.

فرانس24/ أ ف ب

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