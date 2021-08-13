فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ بتطعيم الأشخاص البالغين 50 عاما فما فوق بالجرعة الثالثة

انطلقت إسرائيل الجمعة في إعطاء الجرعة الثالثة للأشخاص البغالين 50 عاما فما فوق، بعد أن كانت أطلقت هذه العملية لمن هو في الستين من العمر أو أكثر. وتعد إسرائيل البلد الوحيد في العالم الذي بدأ العمل بالجرعة الثالثة رغم دعوات منظمة الصحة العالمية بتأجيل ذلك لاستفادة جميع الدول من اللقاح.

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بعد تطعيمها الأشخاص البالغين 60 عاما فما فوق بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بدأت إسرائيل الجمعة إعطاء نفس الجرعة إلى من هم في الخمسين أو أكثر، على أمل مكافحة موجة جديدة من الإصابات المرتبطة بالمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وكانت الدولة العبرية أطلقت قبل أسبوعين مبادرة بهدف السماح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما وما فوق وللأشخاص الذين يعانون انخفاضا حادا في المناعة يجعلهم غير قادرين على مقاومة الفيروس بفاعلية، بتلقّي جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك. واتخذ القرار مع أن وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) لم تعط رأيا حاسما في هذا الإطار.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أن هذه الحملة أتاحت إعطاء جرعة لقاح معززة لأكثر من 775 ألف إسرائيلي.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ليل الخميس الجمعة أن الحد الأدنى للأعمار التي يُسمح لها بتلقي هذه الجرعة المعززة قد خفض إلى 50 عاما.

وقال بينيت في بيان إن "حملة تطعيم السكان البالغة أعمارهم 60 عاما وما فوق حققت نجاحا كبيرا.. إنها خطوة مهمة في مكافحة المتحورة دلتا، وأنا أدعو جميع من هم فوق الخمسين عاما إلى التقدم للتطعيم اعتبارا من صباح الجمعة مشيرا إلى أن هذا القرار صادقت عليه لجنة من الخبراء.

"خطر الموت"

وقال بينيت في رسالة صوتية حث فيها المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة "طالما لم تتلقوْا الجرعة الثالثة، أنتم معرضون لخطر الموت. لذا يُرجى منكم الذهاب فورا لتلقي التطعيم الثالث".

وأشار بينيت إلى وفاة 78 شخصا في إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، 76 منهم فوق سن الستين، و"لم ينجح اي منهم في تلقي ثلاث جرعات من اللقاح". وأضاف "نفعل ذلك لكي نحافظ على صحتكم وعلى الاقتصاد مفتوحا وعلى مصادر رزقكم. (المناعة الناجمة عن) اللقاح تتراجع من شهر لآخر، والجرعة الثالثة تعيد شحن الجسم بدفاع قوي ضد المتحورة دلتا".

وقال ران بالييسر كبير مسؤولي صندوق الصحة "كلاليت" ورئيس لجنة الخبراء الوطنية الإسرائيلية بشأن كوفيد-19 لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الصندوق أعطى صباح الجمعة اللقاح لنحو خمسة آلاف شخص تراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما. وأضاف "نأمل أن تساعد حملة التطعيم هذه في الحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بين المصابين بأمراض صعبة وهم بين الفئات الأكثر ضعفا".

وتلقى وزير الصحة نيتسان هورويتس (56 عاما) جرعة معززة الجمعة. وقال "نحن أول من يقدم على ذلك في العالم" مضيفا أن إسرائيل "تواجه أوسع انتشار للإصابات". وأضاف أنه يأمل تجنب العودة إلى قيود صارمة فرضتها الحكومة ثلاث مرات خلال الجائحة. وأكد "الإغلاق هو آخر الحلول وهو ليس حلا فاعلا".

فرانس24/ أ ف ب

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