لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يرفض دعوة الرئيس عون عقد اجتماع حكومي لبحث أزمة الوقود

لم يستجب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب لدعوة من الرئيس ميشال عون، دعاه فيها لعقد اجتماع وزاري لبحث أزمة الوقود. واعتبر دياب أن ذلك لا ينسجم مع الدستور بحكم أنه يقود حكومة تصريف أعمال مستقيلة منذ أغسطس/ آب 2020.

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عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب عن رفضه لدعوة الرئيس ميشال عون عقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد. وقال في بيان إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت.

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

فرانس24/ رويترز

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