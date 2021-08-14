حاكم مصرف لبنان يشترط "تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي" للتراجع عن رفع دعم المحروقات

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال مقابلة مع وكالة ويترز للأنباء، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

اشترط رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي السبت أن يقر البرلمان تشريعا يسمح له بالإنفاق من الاحتياطي الإلزامي للتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات. واعتبر سلامة أن "لا أحد يدير البلد" مؤكدا أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار" الذي أصدره والذي أدى إلى تأجج الاحتجاجات في البلاد وتعميق الأزمة الاقتصادية التي يصنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

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أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السبت أنه من غير الممكن أن تتم إعادة دعم استيراد الوقود، ما لم يشرع البرلمان قانونا يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي قدر قيمته بـ14 مليار دولار، بعد نضوب العملة الصعبة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ويعاني منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز عشرين ألفا بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وأثار القرار غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجا، باعتبار أن من شان قرار سلامة أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المئة.

كيف يبدو المشهد اللبناني وسط أزمة المحروقات الحادة؟ 01:51

وقال سلامة السبت خلال مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر" المحلية، "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي"، بعدما استنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

وقدر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بـ14 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. وكان احتياطي الدولار يتجاوز ثلاثين مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019.

وشدد على أنه "إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون" لافتا إلى أن "المصرف اليوم مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل".

وأكد سلامة ردا على انتقادات سياسية طالت قرار رفع الدعم أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار" داعيا إياهم "بدل القيام بهذه المسرحية" إلى تشريع قانون "يمول الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي".

وتنتقد جهات سياسية بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة الموجود في منصبه منذ العام 1993، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا إن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

"لا أحد يدير البلد"

وقال سلامة إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم.

واندلعت أعمال عنف في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين وأغلق محتجون طرقا وتعرضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.

ويعني قرار البنك المركزي رفع الدعم أن الأسعار ستزيد زيادة صارخة، وهو يمثل نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

وقال سلامة إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس بوسعه أن يحدد كم من السنين سيستغرقه هذا. وأضاف في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن "لا أحد يدير البلد".

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية، وهو سعر يدور حاليا حول 3900 ليرة للدولار الواحد بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال سلامة إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وقال سلامة "نحن نقول للكل، تريدون أن نصرف من الاحتياطي الإلزامي.. نحن حاضرون. أعطونا تشريعا، الأمر يستغرق خمس دقائق".

وتقول الحكومة إنه يجب عدم المساس بأسعار الوقود، وطالب مستوردو النفط بتوضيح قائلين إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بالأسعار المدعمة.

وأصدر المصرف المركزي وهيئة إدارة قطاع البترول تعليمات للمستوردين ببيع مخزوناتهم بالسعر المدعم البالغ 3900 ليرة مقابل الدولار وإعطاء الأولوية للمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.

"الليرة رهينة"

يقول منتقدو نظام الدعم إنه شجع على التهريب والتخزين من خلال تقديم السلع بجزء يسير من سعرها الحقيقي.

وقال سلامة إن البنك كان ملزما بتمويل تجار لا يوفرون المنتجات في السوق وإن أكثر من 800 مليون دولار أنفقت على واردات الوقود الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من موجة استيراد لم يسبق لها مثيل، أشار سلامة إلى أنه لم يكن هناك ديزل أو بنزين أو كهرباء مضيفا "هذا ذل للبنانيين".

وأخفق ساسة لبنان في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في آب/أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت. وهو يرأس منذ ذلك الحين حكومة لتصريف الأعمال.

وعبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تفاؤله إزاء تشكيل حكومة جديدة وقال إنه يأمل في أن يخرج "الدخان الأبيض" قريبا.

وقال سلامة إنه يمكن للبنان الخروج من أزمته إذا تولت زمام الأمور حكومة تفكر في الإصلاح. ومضى قائلا إن الليرة اللبنانية "هي اليوم رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات".

وقالت الحكومة إن رفع الدعم يجب أن يكون بعد توزيع بطاقات تمويلية على الأسر الفقيرة. ووافق البرلمان على البطاقات في حزيران/يونيو على أن يكون التمويل من الاحتياطي الإلزامي حسبما قال سلامة لكن الأمر لم يتحول إلى واقع حتى الآن.

وقال سلامة "متى البطاقة؟ لنفترض بأحسن الحالات بعد شهرين أو ثلاثة.. يعني بالنمط الذي نسير عليه علينا أن ندفع ثلاثة ملايين دولار لننتظر البطاقة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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